Honderden teams lopen estafette Roparun voor mensen met kanker

Honderden teams doen in het pinksterweekend mee aan de Roparun, de jaarlijkse hardloopestafette waarmee geld wordt opgehaald voor mensen met kanker. De lopers leggen ruim 500 kilometer af richting Rotterdam. Een deel start in Parijs, een ander deel op Twente Airport bij Enschede. Omroep Brabant is zondagmiddag vanaf kwart voor zes uur live aanwezig wanneer de lopers vanuit Parijs door Tilburg Reeshof komen.

De Roparun bestaat sinds 1992. De eerste jaren werd uitsluitend van Rotterdam naar Parijs gelopen — een route die het evenement zijn naam opleverde (Rotterdam, Parijs, run). Door de groeiende belangstelling is later een volledig Nederlandse route toegevoegd, die start op Twente Airport.

Met de opbrengsten ondersteunt Stichting Roparun projecten die bijdragen aan het welzijn en comfort van mensen met kanker. Denk aan hospices, vakantiewoningen voor patiënten, pruiken (haarwerken), vervoersvoorzieningen, inrichting van behandelruimtes en andere initiatieven in de palliatieve zorg. Het motto van de stichting: "We willen leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven."