Twee mensen gewond bij uitslaande brand in huis in Oosterhout

Twee mensen zijn donderdagochtend gewond geraakt bij een uitslaande brand in een huis in Oosterhout. Tijdens het uitbreken van de brand vonden er werkzaamheden plaats op het dak.

De brand brak rond halftien uit in een huis aan het Oranjetipje. Toen de brandweer arriveerde, was de brand uitslaand. Niet veel later was het vuur onder controle.

De bewoners waren niet thuis toen de brand uitbrak, maar zijn inmiddels ter plaatse. De straat is afgesloten. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De brand trok veel bekijks van omwonenden.