Beelden tonen achtervolging die eindigde in dood Eindhovense fietser (56)

In de rechtbank in Den Bosch zijn donderdagochtend de beelden vertoond van de dodelijke aanrijding van een fietser door een busje van de wegenwacht in Eindhoven. De 56-jarige John werd achternagezeten door wegenwachter Wil van G. (60) uit Westerhoven en overleed aan zijn verwondingen. Van G. staat terecht voor doodslag.

De beelden maken veel indruk op de nabestaanden van het slachtoffer. Op de opnames is te zien hoe Van G. op 16 mei 2024 met hoge snelheid over de Kempensebaan in Eindhoven rijdt. Hij rijdt toeterend een voorrangsweg op, terwijl zijn bus flink op en neer schudt op de drempels. Tussen de twee rijbanen van de Kempensebaan ligt een groenstrook. Op de beelden is te zien hoe John aan de overkant tegen de rijrichting in fietst. Van G. stuurt zijn bus bruusk over de groenstrook en slaat de Van Minderhoutstraat in, de fietser achterna.

De wegenwachter reed vanaf de overkant over dit grasveldje op de Kempensebaan en reed in de straat rechts de fietsende dief aan (foto: Google Maps).

Beelden van videodeurbel

Via een videodeurbel is vastgelegd hoe de wegenwachtbus de fietser raakt. De deur van de bus gaat even open, waarna de bus een stukje achteruit rijdt en te zien was hoe Van G. daarbij opnieuw over het slachtoffer heenreed.

Van G. heeft dit nooit gewild, vertelde hij donderdagochtend geëmotioneerd aan de rechtbank. Hij wilde zijn telefoon en portemonnee terug, die kort daarvoor waren gestolen bij de Lidl aan de Urkhovenseweg in Eindhoven. Diefstal bij de Lidl

Van G. hielp daar een vrouw met autopech. Toen hij onder de motorkap hing, werd er geroepen dat er iemand in zijn bus zat. Bij controle bleken zijn portemonnee en telefoon weg. Hij zag John wegfietsen na de diefstal en rende hem nog achterna, maar kon hem niet inhalen.

Na een telefoontje met de politie belde Van G. zijn vrouw en zoon. Zijn zoon zag via de Find My-functie waar de telefoon was. Van G. stapte daarop in zijn bus om zijn telefoon te zoeken. Toen hij op de Kempensebaan de dief zag, ging hij hem achterna. De achtervolging eindigde op de Van Minderhoutstraat, waar de fietser onder de wegenwachtbus terechtkwam. Bedrukte stemming

De grootste zaal van de Bossche rechtbank is goed gevuld met nabestaanden en met familie en vrienden van Van G. De stemming is bedrukt. Van G. vond het zichtbaar ongemakkelijk en wilde de beelden zelf niet bekijken. De nabestaanden keken wel mee, maar hadden het zwaar bij de laatste momenten van hun geliefde, die twee dagen later overleed in een ziekenhuis in Tilburg. De behandeling van de zaak duurt de rest van de dag. Donderdagmiddag maakt de officier van justitie de strafeis bekend. Daarna komen de advocaten van Van G. aan het woord.