Kerken lopen leeg, maar Youri en Daliss maken geloof zichtbaar via TikTok

De kerken in Brabant lopen leeg, maar op sociale media lijkt het geloof levendiger dan ooit. Youri en Daliss delen, ieder op hun eigen manier, het woord van God via TikTok. Youri is niet gelovig opgevoed, maar kwam in contact met het geloof via sociale media. "Ik ben niet opeens een buitenaards wezen, ik ben nog steeds mezelf."

Youri Damwijk (24) uit Tilburg ging vroeger met kerst wel eens naar de kerk, maar werd verder niet christelijk opgevoed. Een paar jaar geleden kwam hij tot het geloof via sociale media. "Ik merkte bij mezelf dat ik een leegte voelde. Iedereen is op zoek naar de perfecte baan en wil er perfect uitzien. Sociale media werken dat tegen. Je gaat jezelf vergelijken met andere mensen, maar je ziet alleen de hoogtepunten." Via sociale media ging hij in gesprek met christelijke jongeren. "Sommigen hadden een verleden met verslaving en depressieve gedachten. Ze vertelden mij hoe Jezus en het geloof hen had geholpen." Dat sprak hem aan. "De Bijbel heeft mensen geholpen, ik dacht: dat is zo'n oud boek, dat kan toch helemaal niet? Toen ben ik zelf de Bijbel gaan lezen."

In eerste instantie dacht hij dat het geloof ouderwets was. "Maar ik ben er zelf achter gekomen dat het geloof juist heel actueel is en op die reis wil ik anderen meenemen." Zijn zoektocht naar het geloof deelt Youri via video's op TikTok. "Ik denk dat sociale media ervoor hebben gezorgd dat het geloof meer zichtbaar is. Binnen een paar uur kan ik een video uploaden waarmee ik duizenden mensen kan bereiken. Daar ben ik heel dankbaar voor."

Zijn omgeving reageert positief. "Als ik vertel dat ik met het geloof bezig ben, vinden mensen het eerst gek omdat het niet meer van deze tijd is. Als ik het dan uitleg, zien ze me stralen en vinden ze het heel mooi." Drie weken geleden werd hij gedoopt. "Er waren wel twintig tot dertig mensen bij die niks met het geloof hebben, maar mij wel heel erg steunen. Daar ben ik heel blij mee." Hoewel Youri nu gelovig is en naar de kerk gaat, gaat hij in het weekend ook nog gewoon naar zijn stamkroeg. "Ik ben niet opeens een buitenaards wezen, ik ben gewoon nog steeds mezelf. Maar sinds ik geloof ben ik een betere versie van mezelf en kan ik veel meer bereiken, ook voor anderen."

Daliss Pando (28) uit Tilburg maakt muziek over het geloof en deelt zijn zelfgeschreven nummers via TikTok. Hij is christelijk opgevoed en gaat van jongs af aan naar de kerk. Zijn passie voor muziek kwam later. "Toen ik veertien was zat ik een rapgroep met een paar vrienden. Daarna begon ik voor mezelf en ben ik alleen maar meer van muziek gaan houden. Het is een uitlaatklep." Tijdens de coronaperiode ging hij het geloof steeds meer verwerken in zijn rapteksten. "Ik zat de hele dag thuis en ik ging heel veel schrijven. Het was een rotperiode, maar het heeft er ook voor gezorgd dat ik uit mijn comfortzone ging." Sindsdien deelt hij de ene na de andere rap-video op TikTok: "Ik noem het altijd straatritmes met hemelse melodieën. Ik breng de basis van het geloof in de vorm van muziek." Hij merkt dat de jongere generatie meer openstaat voor het geloof. "Vroeger was het geloof niet heel populair en was het niet vanzelfsprekend dat je met je vrienden over het geloof sprak." Hij ziet een verandering. "Vroeger was het: 'O, jij bent gelovig, dan ben je zeker zo'n heilige Harrie?' Nu is het vaker: 'Jij bent gelovig, oké vet!'."