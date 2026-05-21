Overvaller gooit winkelwagen vol met parfum en bedreigt kassière met mes

Een man met een mes heeft woensdagmiddag een drogisterij overvallen in de Lokerenpassage in Den Bosch. Hij nam voor enkele honderden euro’s aan parfum mee. De 40-jarige Bosschenaar werd later op de avond aangehouden.

De verdachte laadde een winkelmand vol met parfum en meldde zich daarna bij de kassa. Toen de kassière alles had gescand en in een tas had gedaan, trok de man een mes.

Zijn eis om de kassa te openen negeerde zij, waarna de dief er met alle parfum vandoor ging. Op basis van onder andere getuigenverklaringen werd de verdachte achterhaald. Hij kon thuis in Den Bosch worden opgepakt. De man zit nog vast.