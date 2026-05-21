Fietser raakt zwaargewond bij ongeluk in Heusden

Een vrouw is donderdagmiddag zwaargewond geraakt op de Steenweg tussen Oudheusden en Heusden. Zij kwam met haar fiets ten val. Voor het slachtoffer werd naast een ambulance ook een traumahelikopter opgeroepen.

Het slachtoffer is in de ambulance gestabiliseerd en onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter landde binnen de vesting van Heusden en vloog vervolgens naar het ziekenhuis in Tilburg om de trauma-arts daar weer op te pikken.

Oorzaak nog onduidelijk

De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Omdat er geen getuigen waren, kan de politie niet vaststellen hoe de vrouw precies ten val kwam of dat er een andere partij bij betrokken was.

De Steenweg was na het ongeluk tijdelijk afgesloten voor verkeer en is inmiddels weer open.