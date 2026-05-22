Bredase kliniek krijgt tientallen vragen na boulimia-docu Marijn Kuipers

De eetstoorniskliniek van Changes GGZ in Breda heeft veel reacties gekregen na de documentaire Het Dubbelleven van Marijn Kuipers, waarin de influencer haar strijd met de eetstoornis boulimia deelt. Kuipers geeft mensen een inkijkje in haar behandeling bij de Bredase kliniek. Daar melden zich sinds de uitzending tientallen mensen die hulp willen voor hun eetstoornis. "Dat mensen zich afvragen wat ze met hun eetstoornis moeten, is heel positief", zegt Marianne Oudeman, bestuurder bij Changes GGZ.

Eetstoornis herkennen Toch is dat volgens bestuurder Marianne Oudeman niet de reden dat de kliniek meewerkte aan de documentaire. "Het gaat ons niet om meer aanmeldingen, maar om herkenning en bewustwording. Dat mensen zich afvragen wat ze met hun eetstoornis moeten en hulp durven zoeken, is heel positief."

De kliniek is, nadat de documentaire uitkwam, veel gebeld door mensen met vragen. Ook kregen zij tientallen nieuwe aanmeldingen binnen van mensen die zich willen laten behandelen, een stuk meer dan een week eerder.

Achter de vakantiekiekjes, stralende selfies en gedisciplineerde sportvideo's van de 26-jarige Marijn Kuipers schuilt een groot geheim. De influencer verborg bijna tien jaar lang dat ze boulimia had, een eetstoornis die haar leven beheerste. In de BNNVARA-documentaire die deze week uitkwam, gaat ze met de billen bloot en geeft ze een uniek inkijkje in haar behandeling bij Changes GGZ in Breda.

De kliniek probeert iedereen die nu contact met hen opneemt passende zorg te bieden. Door hen bijvoorbeeld te verwijzen naar een zelftest op de site van de kliniek of naar een zorgpartner in een andere regio. "Als de problematiek dusdanig is, plannen we een intakegesprek en kijken we naar de verschillende behandelingen die we bieden", vertelt Hiske Welman, manager eetstoornissen.

Onwetendheid

In de documentaire gaat het vooral over boulimia, een eetstoornis waarbij iemand heftige eetbuien heeft en vervolgens gaat overgeven of intensief sporten om niet aan te komen. Over deze eetstoornis is nog veel onwetendheid, merken ze bij Changes. "Mensen herkennen het niet altijd als een eetstoornis, omdat iemand er van buiten gezond en fit uit kan zien. Maar boulimia heeft veel gevolgen op iemands gezondheid en sociale leven", legt Welman uit.

Naast veel lof voor de documentaire is er ook wat kritiek vanuit kijkers. Op sociale media vragen sommige kijkers zich af wat de gevolgen van boulimia precies zijn. Ook misten zij in de documentaire handvatten voor mensen met een eetstoornis en hun naasten.

"We snappen die kritiek en we hadden daar graag nog meer over verteld, maar het doel van Marijn was om het eerste gesprek over eetstoornissen open te breken. Daarom geven we vanaf nu graag extra informatie aan mensen", vertelt Oudeman.

Tips en tricks

Dat doet de kliniek onder andere met praktische tips en tricks. "Zo adviseren we mensen die over hun eetstoornis willen praten met naasten om zich goed voor te bereiden en een goed moment te kiezen. Schrijf op wat je ongeveer wilt zeggen", adviseert Welman.

Voor het eerst het gesprek aangaan over een eetstoornis kan volgens haar als iets heel groots voelen. "Een eetstoornis kan dan weer op gaan spelen en dan zie je dat mensen soms liegen of dingen verborgen houden om de eetstoornis zo in stand te houden. Om het bespreekbaar te maken moet je precies door die weerstand heen."

De kliniek verwijst naasten die zich zorgen maken naar online informatie van Stichting Kiem. Zo zijn er bepaalde signalen waar zij op kunnen letten. "Als iemand zich isoleert, of terugtrekt rondom eetmomenten of heel negatief naar zichzelf kijkt, kan er meer aan de hand zijn. Het begint bij laten zien: ik ben er voor je en ik wil je begrijpen", zegt Welman.