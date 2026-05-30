Deze vriendengroep loopt rond met barkruk-tattoo's: 'Uit de hand gelopen'

Het begon als een grap onder oud-collega’s maar het werd een symbool van vriendschap en een herinnering aan een tijd vol gezelligheid. Robert, Julia, Eva, Renée, Nova, Jeroen en Tim leerden elkaar kennen in het Bredase horecaleven en lopen nu rond met dezelfde barkruk-tattoo. "Het is een enorm uit de hand gelopen grap."

De Bredase vriendengroep is tussen de 25 en 35 jaar oud. Sommigen werkten fulltime in de horeca, anderen naast hun studie. "We zijn altijd een hechte groep geweest", vertelt Robert Kuijpers. "Hoewel de meesten ondertussen ergens anders werken, is het contact nooit verdwenen. Met carnaval, tijdens het Breda Jazz Festival of andere drukke momenten stond iedereen weer samen achter de bar. Ook oud-collega’s. Ook nu spreken we elkaar nog steeds regelmatig." Het idee voor de tattoo ontstond ongeveer vier jaar geleden bij Robert en Julia na een avondje werken. "We hadden zoiets van: horeca speelt zo’n grote rol in ons leven, we zouden daarvan eigenlijk wel een tattoo willen", zegt Robert. "Zo kwamen we op de barkruk: dat is toch wel hét symbool van de horeca. Als 'ie rechtop staat, zijn we aan het werk. Staat 'ie op de kop op de tafels dan is de boel gesloten en is het tijd voor het personeel zelf om bier te drinken."

Het barkruk-team in café SAMSAM (Privéfoto).

'Sluitje'

Dat laatste noemen ze een 'sluitje'. "De meesten van ons besloten om de barkruk op de rechterarm te zetten. Als je die omdraait, staat 'ie ondersteboven en is het tijd voor een sluitje." Toch kozen sommigen ervoor om de tattoo op hun been te zetten. "Dat is iets beter te verbergen", verklaart Robert. "Tja, dan moet je gewoon je been omhoog doen voor een sluitje." Robert was de eerste die de tattoo liet zetten en hij bleek een trendsetter. Iedere keer besloot weer iemand anders uit de groep om dezelfde barkruk te laten zetten. Toch was niet de hele vriendengroep enthousiast. "We proberen sowieso nog één vriend over te halen: Emiel. Die houdt het al jaren af. Tijdens zijn verjaardag hebben we hem een waardebon voor een tattooshop gegeven. Hopelijk gaat hij er nu eindelijk eentje zetten." Carnaval

Ondertussen hoort de barkruk helemaal bij de vriendengroep. "Met carnaval hebben we zelfs een onofficiële carnavalsvereniging en ons eigen embleem. We proberen ieder jaar een thema te verzinnen rondom die barkruk. We hebben nog altijd het idee om mee te lopen met de optocht. Het is echt een enorm uit de hand gelopen grap", lacht Robert.

Het embleem van de onofficiële carnavalsvereniging (Privéfoto).

