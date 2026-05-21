File door ongeluk op de A2, ook rommel op de weg

Door een ongeluk op de A2 waren donderdagmiddag twee rijstroken afgesloten in de richting van Utrecht. Verkeer moest rond vier uur rekening houden met ongeveer een uur vertraging tussen Veghel en de afrit Kerkdriel.

Rijkswaterstaat meldde dat er veel rommel op de weg lag na het ongeluk. Een berger was ter plaatse om voertuigen die bij het ongeluk betrokken van de snelweg te halen. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd.

Rond vier uur was de vertraging een uur voor het verkeer in de richting van Utrecht. Ongeveer een half uur later was de weg weer vrij.