Rij-instructeur opgepakt voor rijden onder invloed in Uden

Een opmerkelijk incident donderdagmiddag in Uden. Een rij-instructeur die scooterles gaf, werd na een ongeluk aangehouden voor rijden onder invloed.

DTV Nieuws meldt dat hulpdiensten werden opgeroepen voor een ongeval op de rotonde Loopkantstraat/Volkelseweg. Een vrouw op een fiets en een scooterrijder waren daar met elkaar in botsing gekomen.

De scooterrijder was samen met onder andere een rij-instructeur op pad voor rijlessen toen het ongeluk gebeurde. De vrouw op de fiets raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar een ziekenhuis gebracht.

De instructeur werd na een blaastest aangehouden voor rijden onder invloed en is meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. De jongen op de scooter zou donderdag zijn rij-examen afleggen. Of dat nog is doorgegaan, is niet bekend.