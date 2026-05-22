Met rollator naar de dansvloer: Helmondse oma’s schitteren straks in Ahoy

Met haar rollator loopt de 85-jarige Mia van Dalen rustig naar buiten. Een paar tellen later gaat de heup los, vliegen de armen door de lucht en staat ze vol overgave te hiphoppen. De Helmondse dansgroep 4ever Young bewijst dat leeftijd maar een getal is. Op 11 juni staan de ‘hiphopoma’s’ zelfs in Ahoy.

Deze oma’s van dansgroep 4ever Young uit Helmond laten zien dat dansen geen leeftijd kent: vol energie gaan ze los op hiphopbeats. Ze doen mee aan Sing & Dance UP!, een groot evenement van Stichting Méér Muziek in de Klas, waar tijdens de derde editie ruim 7.000 basisschoolleerlingen uit heel Nederland samenkomen in Rotterdam Ahoy voor een dag vol muziek en dans. Singer-songwriter Paul Sinha, bekend van nummers als Huisfeestje van Roxy Dekker en Bootje van Antoon, schreef speciaal voor het evenement het lied Eyo Maatje. In aanloop naar de show neemt hij bovendien videoclips op met scholen én met de Helmondse oma’s.

"Ik heb altijd hiphop gedaan en ik ga later echt niet linedancen."

Coach Veronique Hessing ziet haar groep steeds populairder worden. “Ik heb altijd hiphop gedaan en ik ga later echt niet linedancen”, zegt ze lachend. De groep begon ooit als seniordansgroep met disco. “Eerst deden we Saturday Night Fever, een disco-uurtje voor ouderen. Maar toen kwam de vraag: doen jullie ook hiphop? En zijn we nooit meer teruggegaan.”

Mia kijkt nauwelijks nog op van een optreden in Ahoy. “Wij zijn al op verschillende plekken geweest. Dus wij worden overal uitgenodigd”, vertelt ze droogjes. En dat klopt. De groep trad eerder al op bij Holland's Got Talent, Koffietijd en internationale hiphopwedstrijden. Mia zelf deed vorig jaar zelfs mee aan een rollatorrace. Stilzitten is duidelijk niets voor haar. Nu mogen de dames optreden voor duizenden kinderen in Ahoy. “We gaan in Ahoy optreden met de kindjes”, zegt Mia trots. “Dus ik ben heel erg benieuwd hoeveel er zullen zijn.” Op de vraag of ze beroemd zijn antwoord ze: “Ja… of berucht”, lacht ze daarna.

"Meer kracht en energie."

Ook Carla blijft opvallend nuchter onder het grote optreden. “Ik vind het niet zo bijzonder”, zegt ze. “Wij zijn dat gewend.” Toch moet er hard gewerkt worden. “Normaal oefenen we één keer in de week. Maar voor een optreden twee keer.” Thuis oefenen hoort daar ook bij. “We hebben filmpjes, daar kun je thuis mee oefenen. Die pasjes moeten wel blijven zitten.” Volgens Veronique merken de vrouwen duidelijk verschil sinds ze hiphoppen. “Ze hebben nu meer kracht en energie. Ze zijn allemaal fitter geworden.”

" Wij zijn alle schaamte voorbij."