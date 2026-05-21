Bolle Jos op haar na gepakt en nieuws uit Moerdijk: dit mag je niet missen

Bolle Jos werd onlangs bijna opgepakt en het dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen. Dit zijn de vijf verhalen die je deze donderdag gelezen moet hebben.

Justitie arresteerde deze maand op een haar na drugscrimineel 'Bolle Jos 'Leijdekkers (34). Speciale eenheden van de Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee verschansten zich voor de kust van West-Afrika op een undercoverschip, na een tip dat Leijdekkers per boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen. De unieke operatie, maandenlang voorbereid, ging uiteindelijk niet door omdat de Bredanaar zich niet verplaatste. Leijdekkers moet in Europa nog tientallen jaren celstraf uitzitten voor internationale cocaïnehandel en het geven van opdracht voor een liquidatie. Hier lees je het hele verhaal:

Lees ook Voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos op haar na gepakt

In de rechtbank in Den Bosch zijn donderdag schokkende beelden vertoond van de dodelijke aanrijding van fietser John (56) door een wegenwachtbus in Eindhoven. Wegenwachter Wil van G. (60) uit Westerhoven achtervolgde John met hoge snelheid nadat deze zijn telefoon en portemonnee bij de Lidl had gestolen. Op de camerabeelden is te zien hoe Van G. over een groenstrook stuurt, de fietser raakt en vervolgens zelfs over hem heen rijdt. Van G. staat terecht voor doodslag en verklaarde dat hij alleen zijn spullen terug wilde, maar de aanrijding nooit heeft gewild.

Lees zijn verhaal hier:

Lees ook Beelden tonen achtervolging die eindigde in dood Eindhovense fietser (56)

De 22-jarige Gijs Sanders uit Eindhoven en andere Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot mochten donderdag Israël verlaten en vliegen naar Turkije. Sanders, die als journalist voor BNNVARA verslag deed van de hulpactie, werd dinsdag samen met Cerisa van Kesteren uit Cuijk en Pieter Rambags uit Goirle door Israël opgepakt toen hun boten werden onderschept. Turkije heeft drie vluchten gecharterd om de activisten op te halen, tot grote opluchting van hun families. Check het hier:

Lees ook Door Israël opgepakte Brabantse opvarenden Gaza-vloot vliegen naar Turkije

Het dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor energieprojecten en industrie. De rijksoverheid overweegt of hier minder ruimte nodig is, zodat het dorp met 1100 inwoners kan blijven bestaan. In november leek de verdwijning nog onafwendbaar, maar het besluit is uitgesteld tot eind juni. De gemeente wil eerst harde garanties en duidelijkheid over de plannen voordat ze met inwoners in gesprek gaat. Hier lees je hun analyse:

Lees ook Dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan

Tot slot nog iets anders: studenten van de HAS green academy in Den Bosch onderzoeken hoe de Aziatische hoornaar effectiever bestreden kan worden. In Reusel werden dit jaar al 1363 koninginnen gevangen, een forse toename ten opzichte van vorig jaar. De studenten vergelijken vier soorten vallen en lokstoffen om te ontdekken welke methode het beste werkt, met als doel andere insecten te sparen. Hun onderzoek moet uitmonden in een praktische handleiding voor gemeenten die met de invasieve wesp te maken krijgen. Lees hier het hele verhaal: