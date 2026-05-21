Drie mannen op de vlucht na schietpartij in Macharen

Gisteren om 21:06 • Aangepast vandaag om 09:56

Op de Dorpenweg in Macharen is donderdagavond een schietpartij geweest. Een slachtoffer is met een ambulance met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar drie mannen. 

Redactie

De melding van de schietpartij kwam donderdagavond kwart voor negen binnen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en een traumahelikopter landde in de buurt. De omgeving werd door de politie afgezet.

Volgens een politiewoordvoerder is er op straat geschoten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, daar wordt onderzoek naar gedaan. Buurtbewoners spreken van meerdere schoten.

De drie verdachten zouden tussen half negen en tien over half negen in een witte bus zijn weggereden. Volgens een Burgernet-bericht is één van de mannen geheel in het zwart gekleed, draagt een tweede een roze shirt met een zwarte broek en heeft de derde een grijs shirt met een beige broek aan.

  • Gewonde na schietpartij (foto: Omroep Brabant).

