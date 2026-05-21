Gewonde na schietpartij in Macharen, politie zoekt drie mannen

Er is donderdagavond een schietpartij geweest aan de Dorpenweg in Macharen. Een slachtoffer is met een ambulance met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar drie mannen.

Volgens buurtbewoners zouden er meerdere schoten zijn gelost. Volgens een politiewoordvoerder is er op straat geschoten. Verder kan ze nog niks kwijt over wat er precies is gebeurd. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

De politie is op zoek naar drie mannen die zijn gevlucht in een witte bus. Ze zouden tussen half negen en tien over half negen zijn gevlucht.

In een bericht op Burgernet staat dat één man is gekleed in het zwart, een ander draagt een roze shirt en zwarte broek en de derde man een grijs shirt met een beige broek.

De melding van de schietpartij kwam rond kwart voor negen binnen bij de politie. Hulpdiensten zijn ter plaatse, ook is een traumahelikopter geland.

De omgeving is afgezet.