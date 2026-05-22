Zomers weer en kans op weerfenomeen: 'Kan spectaculaire plaatjes opleveren'

Het wordt genieten voor zonaanbidders tijdens het komende pinksterweekend. Dat vertelt Berend van Straaten van Weerplaza bij Omroep Brabant op de radio. Op zaterdag kan het lokaal zelfs richting de eerste tropische dag van het jaar gaan. En wie 's avonds laat naar de hemel kijkt, maakt mogelijk kans op een bijzonder weerfenomeen: lichtende nachtwolken. "Dat kan echt spectaculaire plaatjes opleveren."

Volgens meteoroloog Van Straaten is deze vrijdag de start van een toch wel zomerse periode. "In de hele provincie is het vandaag zonovergoten bij een temperatuur tussen de 25 en lokaal 27 graden. Er staat ook weinig wind, dus het voelt heel warm aan." Zaterdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. "Dan kan het lokaal misschien wel 29 graden worden. Heel lokaal sluit ik zelfs de eerste tropische dag van dit jaar, met 30 graden, niet helemaal uit."

Dit warme weer zet door tot en met dinsdag. "Dan kan de temperatuur weer richting 30 graden gaan, sowieso 27." Neerslag lijkt de hele komende week zo goed als uit te blijven. "Alleen gaat de wind waarschijnlijk wat meer uit het noorden waaien. Daardoor krijgen we in de loop van de week wat lagere temperaturen, maar nog steeds boven 20 graden."

"Dat zie je als een soort lichtende, dansende nachtwolken."