Stel uit Veldhoven veroordeeld voor illegale puppyhandel

Een stel uit Veldhoven, beiden 31 jaar, heeft een taakstraf gekregen voor de illegale verkoop van puppy's. Dat oordeelde de rechtbank in Den Bosch vrijdag. De twee hebben zeker tien mensen opgelicht en de hondjes slecht verzorgd. Bij een inval troffen agenten ook wapens aan, waaronder een boksbeugel en een ploertendoder in een keukenkastje.

De vrouw kreeg honderd uur taakstraf, de man negentig uur. Beiden kregen daarnaast een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Ze bedrogen tussen 2021 en 2023 een tiental hondenliefhebbers. Al snel na de aankoop bleek dat ze waren opgelicht: de beestjes werden ziek, er was geen paspoort, geen inenting en soms was de puppy niet eens een chihuahua.

In april 2023 viel de politie een woonwagenkamp binnen aan De Wegerd in Veldhoven. Er waren meldingen binnengekomen van mensen die daar een hondje hadden gekocht en zich opgelicht voelden. Voor die oplichting werden de man en de vrouw aangehouden, samen met vier familieleden die op hetzelfde kamp woonden. Drie van hen kregen vorig jaar al een taakstraf, één zaak werd geseponeerd.

Werkwijze

Tussen 2021 en 2023 was de werkwijze steeds hetzelfde. De man plaatste advertenties onder valse namen op Marktplaats voor chihuahua-puppy's, die gemiddeld ruim 500 euro kostten. Als er iemand geïnteresseerd was, werd diegene naar het huis van de vrouw gestuurd. Ook zij gebruikte allerlei namen.

Negen mensen deden aangifte van oplichting. Zij kochten een hondje bij de vrouw, maar kwamen er al snel achter dat het foute boel was. Ondanks alle beloften waren de puppy's niet ingeënt, niet ontwormd en vaak nog veel te jong om bij de moeder weg te gaan. Ook hadden ze geen paspoort. Het verhaal was steeds dat dat nagestuurd zou worden, omdat het bijvoorbeeld per ongeluk aan een andere koper was meegegeven.