Marc K. beëindigde leven schoonvader uit medelijden: 'Was mensonterend'

Marc K. (35) uit Oss vond het ‘zo zielig’ dat hij zijn schoonvader (79) zo zag lijden in een verpleeghuis in Deurne, dat hij hem afgelopen november een handje heeft geholpen met sterven. K. trok tijdens een bezoek een latexhandschoen aan en legde zijn hand op de neus en de mond van zijn schoonvader, waarna deze overleed.

Gefilmd De zaak ligt erg gevoelig, omdat een deel van de familie achter Marc staat, maar een ander deel zeker niet. Marc heeft een relatie met een stiefdochter van de 79-jarige man. Hij zou zijn daad ook hebben gefilmd om die aan haar te tonen.

De advocaat van K. deed zijn uiterste best om hem uit de cel te krijgen. Volgens de advocaat gaat het hier niet om een koele moord. "Hij had geen kwaad in de zin en had een goede band met zijn schoonvader", vertelde hij in de rechtszaal. "Marc had goede gesprekken met hem en had ook medelijden met hem. Het was een mensonterende situatie en de opwelling van Marc is invoelbaar."

De zaak werd vrijdag voor de tweede keer pro forma behandeld in de rechtbank in Den Bosch. Marc K. zit inmiddels al zes maanden vast sinds het ‘onnatuurlijke overlijden’ bij de politie werd gemeld.

Er zijn echter ook drie kinderen van de man die moeite hebben met de handelingen van Marc. Zij willen een schadevergoeding eisen als de zaak later inhoudelijk wordt behandeld.

Vrijwel niemand zou op de hoogte zijn geweest van de plannen van Marc en daarom hebben veel familieleden ook geen afscheid kunnen nemen. Aan de andere kant was de man al niet meer aanspreekbaar en kon er al geen afscheid worden genomen, merkte een van de aanwezigen in de rechtszaal op.

Geen afscheid

Volgens de advocaat zal niemand het erg vinden als Marc zijn proces in vrijheid mag afwachten, maar daar dachten de officier van justitie en de rechtbank heel anders over. "Hij heeft het leven van de 79-jarige man beëindigd en sommigen konden geen afscheid nemen", oordeelde de officier. "De familie ging ervan uit dat er gewaakt werd en het is schokkend dat dit in een verpleeghuis gebeurde, waar je toch mag verwachten dat alles normaal verloopt."

Volgens de rechtbank is vrijlating nu niet aan de orde. In tegenstelling tot de advocaat van K. vond de rechtbank dat de rechtsorde wél geschokt zou zijn als hij nu uit de cel mag. "Het gaat hier wel om moord, het meest ernstige feit uit ons wetboek", zegt de voorzitter.

Gevangenis in Vught

Dat Marc K. maar moeilijk kan aarden in de gevangenis in Vught telde ook niet voor de rechtbank. Hij zal daar voorlopig moeten blijven. Op 3 augustus staat nog een tussentijdse zitting gepland en op 23 oktober wordt zijn zaak inhoudelijk behandeld.

Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.

Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niets over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

