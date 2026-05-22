Hoveniers zoeken massaal naar ervaren personeel: 'Maak me zorgen'

Voor hoveniersbedrijven in de provincie wordt het steeds lastiger om aan ervaren personeel te komen. Door gemeenten die willen vergroenen en particulieren die hun tuin steeds vaker laten onderhouden, is er meer werk in de groenvoorziening. Daarom springt de 71-jarige pensionado Jan Joosten uit Deurne bij als hovenier. "Ik kan moeilijk thuiszitten", lacht hij.

Jan werkt twee à drie dagen per week op oproepbasis bij Van Houts en houdt zich vooral bezig met het onderhoud van tuinen en groenstroken. Ondanks zijn leeftijd vindt hij het werk allesbehalve zwaar. In het stralende zonnetje en met een grote glimlach op zijn gezicht staat hij te schoffelen. Bij het hoveniersbedrijf waar Jan werkt, is hij hard nodig. Het is voor het bedrijf lastig om aan ervaren personeel te komen. "Ik heb in mijn team meer onervaren mensen dan ervaren hoveniers. Dat moet eigenlijk in balans zijn", zegt hovenier Niels van Houts, eigenaar van het bedrijf. Toch kan Van Houts aan mensen komen, mede door zij-instromers als de 71-jarige Jan Joosten, die met veel plezier voor hem werkt. "Ik ben al twaalf jaar met pensioen als accountmanager, maar thuiszitten is niks voor mij. Toen ik zo’n zes jaar geleden op een oproep van Niels reageerde, kon ik vrij snel beginnen", lacht hij. "Jan heeft dankzij zijn jaren bij ons veel ervaring opgebouwd, waardoor we hem goed kunnen gebruiken. Maar voor het ontwerpen en aanleggen van tuinen heb je ervaren hoveniers nodig", zegt Niels.

Met veel plezier werkt Jan Joosten (71) als hovenier (foto: Omroep Brabant).