Hoveniers zoeken massaal naar ervaren personeel: 'Maak me zorgen'
Voor hoveniersbedrijven in de provincie wordt het steeds lastiger om aan ervaren personeel te komen. Door gemeenten die willen vergroenen en particulieren die hun tuin steeds vaker laten onderhouden, is er meer werk in de groenvoorziening. Daarom springt de 71-jarige pensionado Jan Joosten uit Deurne bij als hovenier. "Ik kan moeilijk thuiszitten", lacht hij.
Jan werkt twee à drie dagen per week op oproepbasis bij Van Houts en houdt zich vooral bezig met het onderhoud van tuinen en groenstroken. Ondanks zijn leeftijd vindt hij het werk allesbehalve zwaar. In het stralende zonnetje en met een grote glimlach op zijn gezicht staat hij te schoffelen.
Bij het hoveniersbedrijf waar Jan werkt, is hij hard nodig. Het is voor het bedrijf lastig om aan ervaren personeel te komen. "Ik heb in mijn team meer onervaren mensen dan ervaren hoveniers. Dat moet eigenlijk in balans zijn", zegt hovenier Niels van Houts, eigenaar van het bedrijf.
Toch kan Van Houts aan mensen komen, mede door zij-instromers als de 71-jarige Jan Joosten, die met veel plezier voor hem werkt. "Ik ben al twaalf jaar met pensioen als accountmanager, maar thuiszitten is niks voor mij. Toen ik zo’n zes jaar geleden op een oproep van Niels reageerde, kon ik vrij snel beginnen", lacht hij.
"Jan heeft dankzij zijn jaren bij ons veel ervaring opgebouwd, waardoor we hem goed kunnen gebruiken. Maar voor het ontwerpen en aanleggen van tuinen heb je ervaren hoveniers nodig", zegt Niels.
Naast Jan en enkele ervaren hoveniers werken er twee jongens die nog in opleiding zijn. "Er zitten bar weinig leerlingen bij hen in de klas", vertelt Niels. De lonen voor een baan als hovenier beginnen volgens de cao bij 2500 euro bruto per maand en lopen op tot zo’n 4000 euro bruto per maand. Gemiddeld verdient iemand in de groenvoorziening ongeveer 3500 euro bruto per maand, maar dat salaris lijkt weinig jongeren te trekken.
Minder handjes
Dat merkt ook Mart Hoppenbrouwers, directeur van Van Helvoirt Groenprojecten uit Berkel-Enschot. "Ik denk dat steeds meer jongeren doorstuderen. Wij krijgen steeds minder stagiairs van het mbo die in de praktijk werken, en juist steeds meer stagiairs van het hbo die meer kantoorwerk doen." Maar de handjes vanuit het praktische onderwijs heeft hij juist nodig.
Om deze nieuwe aanwas op te leiden, zijn ervaren hoveniers nodig. "Maar die zijn lastig te vinden", zegt Hoppenbrouwers. "Binnen ons hele bedrijf, dat onder de Eijk Groep valt, staan op dit moment 70 vacatures open voor hoveniers, boomkwekers en andere functies in de groenvoorziening."
Dat er in de branche zo lastig aan ervaren personeel te komen is, komt volgens hem ook door de groeiende vraag naar hoveniers. "Steden zijn wakker geschud en willen vergroenen. Ook zorginstellingen, bedrijventerreinen en woningcorporaties zetten daar steeds meer op in."
Steeds meer werk
Wouter Struijs van hoveniersbedrijf Groen-Visie in Schijf krijgt juist steeds meer werk vanuit particulieren. "Tuinaanleg en onderhoud zijn een luxeproduct, maar er wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Zo heb je stellen die allebei werken en geen tijd hebben voor het onderhoud van de tuin, maar er zijn ook ouderen die langer thuis willen wonen en de tuin niet meer bij kunnen houden", vertelt hij.
Struijs werkt veel met ervaren zzp'ers. "Ik heb een goed groepje mensen, maar ik zou er wel een vaste medewerker bij kunnen gebruiken en het valt niet mee om die te vinden", zegt hij.
Net als Hoppenbrouwers en Van Houts hoopt Struijs dat de nieuwe generatie hoveniers meegroeit met de branche. "Maar ik maak me daar zorgen over", vreest Hoppenbrouwers.