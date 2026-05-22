Nepagent besteelt oma (91): ringen van overleden moeder en partner weg

Een 91-jarige vrouw uit Den Bosch is opgelicht door een nepagent. Hij nam eerst telefonisch contact met haar op en kwam later die avond bij haar thuis langs. Daar nam hij verschillende sieraden, een horloge en haar bankpas mee.

Daarom zou hij die avond bij haar langskomen om uit voorzorg foto's te maken van haar sieraden voor de verzekering.

De vrouw werd op donderdagavond17 april rond half zeven gebeld door de nepagent. Hij vertelde haar dat er was geprobeerd in te breken in een van de woningen van het appartementencomplex waar zij woont.

Sieraden meegenomen

Het slachtoffer legde de spullen netjes op een rij op tafel voor de nepagent, die rond zeven uur bij haar arriveerde. Hij maakte niet alleen foto's, maar nam ook de sieraden, een horloge en haar bankpas mee.

Het gaat onder meer om een gouden trouwring van haar overleden moeder en een witgouden ring met een briljantje van haar overleden partner, onvervangbare erfstukken.

Diezelfde avond werd nog twee keer met de bankpas van de vrouw gepind bij de pinautomaat aan de Pettelaarseweg. Dat gebeurde rond acht uur. De ene keer ging het om 450 euro, de andere keer om 50 euro.

Signalement

De politie is op zoek naar de verdachte die bij de vrouw thuis is geweest en kort daarna geld opnam bij de pinautomaat. Het gaat om een jongen van ongeveer 1,80 meter met een donkere huidskleur, die gebrekkig Nederlands spreekt. Hij had een blauwe pet op, droeg een blauwe spijkerbroek, een kort donker jack met capuchon en witte sportschoenen, en reed op een fatbike.

Omdat het vermoedelijk om een minderjarige verdachte gaat, brengt de politie hem voorlopig onherkenbaar in beeld.