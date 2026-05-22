Veel Brabantse winkels gesloten of beperkt open tijdens Pinksteren

Vandaag om 16:00

Wil je tijdens het pinksterweekend een dagje gaan shoppen? Let dan goed op de openingstijden. Veel winkels en winkelcentra in Brabant zijn gesloten op Eerste Pinksterdag of hanteren aangepaste openingstijden tijdens het weekend.

Rowan Krause

Zo is bijvoorbeeld winkelcentrum de Heuvel in Eindhoven gesloten op Eerste Pinksterdag en op Tweede Pinksterdag beperkt geopend. Hetzelfde geldt voor de winkels in de binnenstad van Breda, Den Bosch en Tilburg.

Met de zomerse temperaturen is het voor veel mensen aanlokkelijk om een grote lenteschoonmaak te houden. Houd er wel rekening mee dat de meeste milieustraten op zowel Eerste als Tweede Pinksterdag gesloten zijn.

Ook bouwmarkten en tuincentra verwachten extra drukte. Wie van plan is de tuin aan te pakken of een zwembad te kopen, doet er verstandig aan vooraf de openingstijden te controleren. Veel zaken zijn beide dagen beperkt geopend.

De meeste grote supermarkten blijven tijdens Pinksteren open, al gelden vaak aangepaste tijden. Controleer daarom vooraf de openingstijden van de supermarkt bij jou in de buurt.

De actuele openingstijden vind je hier:

Bekijk voor de exacte openingstijden altijd de website of app van de betreffende supermarkt.

