Veel Brabantse winkels gesloten of beperkt open tijdens Pinksteren

Wil je tijdens het pinksterweekend een dagje gaan shoppen? Let dan goed op de openingstijden. Veel winkels en winkelcentra in Brabant zijn gesloten op Eerste Pinksterdag of hanteren aangepaste openingstijden tijdens het weekend.

Zo is bijvoorbeeld winkelcentrum de Heuvel in Eindhoven gesloten op Eerste Pinksterdag en op Tweede Pinksterdag beperkt geopend. Hetzelfde geldt voor de winkels in de binnenstad van Breda, Den Bosch en Tilburg.

Met de zomerse temperaturen is het voor veel mensen aanlokkelijk om een grote lenteschoonmaak te houden. Houd er wel rekening mee dat de meeste milieustraten op zowel Eerste als Tweede Pinksterdag gesloten zijn.