Wat is Pinksteren, en waarom hebben we eigenlijk een tweede Pinksterdag?

Pinksteren betekent voor veel mensen vooral een extra lang weekend. Maar achter de vrije maandag zit een eeuwenoude christelijke traditie. Wat vieren we eigenlijk met Pinksteren, en waarom hebben we ook een Tweede Pinksterdag?

De discipelen kregen volgens het Bijbelverhaal ineens de kracht om in verschillende talen te spreken en vertelden daarna overal over het leven van Jezus. Daarom wordt Pinksteren vaak gezien als het begin van de christelijke kerk.

Met Pinksteren herdenken christenen de komst van de Heilige Geest. Volgens de Bijbel gebeurde dat vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Hemelvaart. Jezus zou zijn volgelingen hebben beloofd dat ze niet alleen achter zouden blijven. Kort daarna daalde de Heilige Geest neer op de apostelen.

Het woord ‘Pinksteren’ komt van het Griekse woord pentekostè, dat 'vijftigste' betekent: een verwijzing naar de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren.

Waarom hebben we een Tweede Pinksterdag?

Eerste Pinksterdag valt altijd op een zondag. Vroeger werd van gelovigen verwacht dat ze die dag volledig in het teken van de kerk doorbrachten. Daarom besloot de katholieke kerk in de zeventiende eeuw om belangrijke christelijke feesten een extra dag te geven, zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren.

Die tweede feestdagen moesten het belang van de feesten extra benadrukken én gaven mensen wat meer rust en vrije tijd. In 1815 werden deze dagen officieel vastgelegd als nationale feestdagen in Nederland.

Pinksteren 2027

Mocht je het volgende Pinksterweekend al vroeg willen plannen: in 2027 valt Pinksteren op zondag 16 mei en maandag 17 mei.