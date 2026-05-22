7th Sunday en Harmony of Hardcore klaar voor zonovergoten weekend

Op festivalterrein De Roost in Erp worden de laatste puntjes op de i gezet voor een druk festivalweekend. Zaterdag barst Harmony of Hardcore los, zondag is het de beurt aan 7th Sunday. De organisatie verwacht in totaal 80.000 bezoekers, verdeeld over beide dagen. Met temperaturen die kunnen oplopen tot boven de 25 graden, staat het weekend in het teken van zon, warmte en feest. "Het festival is absoluut zomerproof", zegt festivaldirecteur Ruben van den Hurk.

Tevreden loopt Van den Hurk over het terrein. "Het gaat bijna beginnen. De opbouw is heel erg goed gegaan en als je naar de weersvoorspellingen voor dit weekend kijkt, dan kan het al niet meer mis. We zijn er absoluut klaar voor, laat het feest maar beginnen." Met 40.000 mensen per dag is het belangrijk om goed op alle weersinvloeden voorbereid te zijn. "Uiteraard hebben we voldoende water. Daarnaast hebben we veel overkappingen, omdat we willen zorgen voor schaduw. En uiteraard is er zonnebrandcrème genoeg." "We hebben verspreid over het terrein zonnebrandpalen en insmeerbalies", vult Van den Hurk aan. "Verder hebben we een aantal tenten opengemaakt zodat de wind er lekker door kan blazen. We hebben zo'n vijftig ventilatoren laten komen om de luchtverplaatsing nog beter te krijgen. Dat zijn dingen die belangrijk zijn."

De dag voor het festival is het tijd voor de finishing touch. "Het zijn net die laatste details die het verschil maken. De laatste lampjes in de tent ophangen, het geluid afstellen, planten en bomen op de juiste plek zetten en de laatste stukjes van het decor afmaken. Juist die details maken de sfeer compleet."

Een van de podia op de berg midden op het festivalterrein (foto: Tom Berkers).

Bijzonder aan het terrein is de zogenoemde 'mountain'. "Lang geleden was dit een vuilnisberg, maar al heel lang niet meer. Nu is het een mooi natuurlijk bos dat we een unieke bestemming geven door erop te feesten. Met dit weer is het extra lekker door de schaduw."

Nikki maakt de rotsen nog levendiger (foto: Tom Berkers).

Op die berg midden op het festivalterrein liggen verschillende podia. Op een van de stages staat een groot nagemaakt rotsblok. Decorontwerper Nikki Schuijers is nog druk bezig om alles er tiptop uit te laten zien. "De rotsblokken zijn gebouwd door onze decorbouwers en ik mag de finishing touch doen." Met een kwast en een pot witte verf zorgt ze ervoor dat de rotsen tot leven komen. "Ik maak de highlights en schaduwen op de rotsblokken, zodat ze nog meer een 3D-effect krijgen", vertelt ze trots. Dat het allemaal kort dag nog gedaan moet worden, vindt ze niet erg. "Zo gaat het in de evenementenwereld."

Roel Touw zorgt ervoor dat alle dj-booths er klaar voor zijn (foto: Tom Berkers).

Iets verderop loopt Roel Touw met kabels en andere spullen voor de dj-booth. "Wij verzorgen hier alle apparatuur voor de dj's. We leggen nu alvast overal spullen neer, zodat het morgen niet meer hoeft. Dan worden alle dj-sets aangesloten." De festivals, waarvan de eerste editie in 2009 plaatsvond, zijn uitgegroeid tot een begrip in de regio en ver daarbuiten. Roel heeft dan ook meer dan genoeg te doen om alle podia te voorzien van dj-apparatuur. "We hebben een plattegrond om het overzicht te bewaren. Er zijn zestien stages. Dat is nogal wat. Maar met zo'n lekker weer als nu is het heerlijk om buiten te werken."