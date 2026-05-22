Buddybankje vermindert eenzaamheid op dit schoolplein: 'Tweede staat klaar'

Het buddybankje op het schoolplein van OBS Uilenspiegel in Boekel is een groot succes. Zo’n twee maanden geleden werd het bankje, dat kinderen met elkaar in contact moet brengen, geplaatst. Inmiddels staat er zelfs al een tweede klaar. "Ik vind het mooi dat de eenvoud van het idee zo krachtig kan zijn", vertelt leerkracht Sjaak van Moorsel.

De leerkracht opent de deur van een opbergkast. Nog verpakt in beschermfolie staat een spiksplinternieuw buddybankje klaar om geplaatst te worden op het schoolplein. "We wilden niet te lang wachten met het bestellen van een tweede bankje als het zou werken, omdat de kinderen zo enthousiast geld hadden opgehaald hiervoor." Het idee kwam van een betrokken ouder, die online een verhaal las over een kind dat baat had bij zo’n buddybankje. De hele school ging massaal achter de actie staan. Het geld voor het bankje werd door de kinderen zelf ingezameld tijdens een kerstmarkt. Een paar maanden later werd het eerste bankje geplaatst om eenzaamheid op het schoolplein tegen te gaan. "Eerlijk is eerlijk, je gaat daarna weer verder met de waan van de dag", vertelt Sjaak. Na een paar weken ging hij eens kijken bij verschillende leerkrachten en leerjaren om te zien of het buddybankje ook echt werkte. "De verhalen die ik terugkreeg zijn heel mooi. Mooi dat kinderen en leerkrachten ook echt vertellen dat het werkt."

De nieuwe buddybankjes (foto: Tom Berkers).

Een van de voorbeelden komt van de kleuters. "Op een gegeven moment zag ik er vier naast elkaar zitten op het bankje. Ze waren allemaal alleen daar gaan zitten en gaven aan dat ze niemand hadden om mee te spelen. Ik heb ze toen meteen aan elkaar gekoppeld en ze gingen vervolgens huppelend van het bankje. Opgelost." "Wat ook grappig was, is een foto die ik kreeg twee weken na de opening", vertelt de leerkracht trots. De foto kwam van een van de kleuterklassen. "Daar hadden twee kinderen in de bouwhoek op eigen initiatief een buddybankje nagebouwd."

De Stichting Stop Pesten Nu zag voordelen van het bankje, maar was ook kritisch. Het bankje zou ook averechts kunnen werken en pesters een makkelijk doelwit kunnen geven. "Ik heb niets gehoord of gezien van die averechtse werking, dat kinderen gepest gaan worden", vertelt Sjaak. "Dat is fijn." Goede begeleiding was volgens de stichting van groot belang, iets dat de school ter harte heeft genomen. "We zorgen ervoor dat de betekenis van het buddybankje gewaarborgd blijft. Dit doen we vanaf nu twee keer per jaar tijdens onze zogenoemde respectprojecten." Aan het begin en halverwege het schooljaar wordt er aandacht geschonken aan het feit dat kinderen er voor elkaar moeten zijn. Het buddybankje wordt zo een onderdeel van de visie. "Ik vind het mooi dat de eenvoud van het idee zo krachtig kan zijn."

Wat is een buddybankje? Een buddybankje is eigenlijk een normaal bankje in alle maten en vormen. De betekenis erachter maakt het bijzonder. Het heeft een verbindende functie en wordt gebruikt als stimulans om niemand alleen te laten spelen. Een van de fabrikanten die buddybankjes maakt is COF Europe uit Uden. Zij zien de vraag steeds meer toenemen. "Inclusie is binnen scholengemeenschappen altijd al een thema geweest, maar de laatste tijd des te actueler. Het doel van de bankjes wordt steeds meer omarmd en dat zien we terug in de aanvragen."