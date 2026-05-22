Jeffrey Herlings verwikkeld in titelstrijd: 'Ik doe nog volop mee'

Iets meer dan een kwart van het MXGP-seizoen zit erop en Jeffrey Herlings doet weer volop mee om de wereldtitel. De motorcrosser uit Oploo staat na vijf GP’s op slechts vier punten van de koppositie en begint dit weekend in Frankrijk aan het vervolg van zijn jacht op nieuw succes.

Toch kijkt Herlings met gemengde gevoelens terug op het eerste deel van het seizoen. Niet vanwege zijn vorm, want die is uitstekend, maar vooral vanwege de opvallend lange onderbreking in de WK-kalender. De MXGP lag maar liefst vijf weken stil. "Ik vind dat eigenlijk niet goed", zegt de vijfvoudig wereldkampioen. "Je kunt beter twee GP’s doen en dan een weekend vrij. Nu hebben we vijf weken niks gehad en straks zes wedstrijden in zeven weekenden. Dat had veel beter gespreid kunnen worden."

Om toch scherp te blijven, reed Herlings tijdens de pauze meerdere kleinere wedstrijden. Met succes, want bijna overal waar hij verscheen, won hij. "Alleen trainen is toch anders", legt Herlings uit. "Bij een wedstrijd heb je spanning, starts en druk. Dat houdt je in ritme. Daarom heb ik ervoor gekozen om veel te blijven rijden."

Dat ritme lijkt hem voorlopig geen windeieren te leggen. Ondanks wat pechmomenten draait Herlings een sterk seizoen. In Zwitserland verloor hij bijvoorbeeld veel punten door een kapotte ketting, terwijl hij op de tweede plek reed. "Daar ben ik wel punten kwijtgeraakt", vertelt hij. "Maar aan de andere kant sta ik maar vier punten achter. Er zijn nog veertien wedstrijden te gaan, dus ik doe nog volop mee." Volgens Herlings draait het dit jaar vooral om constant presteren. "Het seizoen is geen sprint, maar echt een endurancewedstrijd", vervolgt de motorcrosser. "Ik heb pas twee GP’s gewonnen, maar op zondag ben ik bijna altijd voorin geëindigd. Dat is uiteindelijk het belangrijkste."

Jeffrey Herlings eerder rijdend in Argentinië (foto: Photographic Art, bron Stefan Geukens).

Als het over de titelstrijd gaat, wijst Herlings vooral naar één naam: Lucas Coenen. De jonge Belg maakt indruk en geldt volgens de Brabander momenteel als de grootste favoriet. "Hij is jong, onbevreesd en supersnel", zegt Herlings. "Hij heeft de explosiviteit van een 18- of 19-jarige. Hij is echt mijn grootste concurrent." Daar tegenover zet veteraan Herlings zijn eigen ervaring. "Ik heb alle scenario’s al meegemaakt. Modderraces, enorme druk, blessures en hele moeilijke omstandigheden. Dat helpt wel in zo’n lang seizoen." Dat Herlings op zijn 31e nog altijd meedoet om de wereldtitel, noemt hij zelf bijzonder. Zeker in een sport waarin veel coureurs al vroeg afhaken door blessures of fysieke slijtage. "Voor het gewone leven is 31 nog jong", zegt hij lachend. "Maar in onze sport ga je dan wel richting het einde van je carrière. Maar ik heb nog geen rollator nodig hoor."

Volgens Herlings heeft zijn sterke seizoen ook te maken met zijn overstap naar Honda. Na zestien jaar bij KTM koos hij voor een compleet nieuwe omgeving, iets wat hem zichtbaar goed heeft gedaan. "Alles was nieuw", vertelt de Brabander. "Nieuwe mensen, nieuwe motor, nieuwe motivatie. Dat heeft me echt weer energie gegeven." Maar het belangrijkste voor Herlings is dat hij zich eindelijk weer volledig fit voelt. "Momenteel heb ik nergens last van", besluit hij. "Geen blessures, niks." En dus richt 'The Bullet' zijn vizier de komende maanden volledig op dat ene doel: opnieuw wereldkampioen worden.

Grand Prix van Frankrijk Dit weekend wordt het MXGP-seizoen hervat met de Grand Prix van Frankrijk op het Circuit Georges Filhol in Lacapelle-Marival. Jeffrey Herlings begint als nummer twee in de WK-stand aan het zesde raceweekend van het jaar.