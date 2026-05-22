Marc K. doodde zijn schoonvader en Gijs weer thuis: dit mag je niet missen

Marc K. (35) uit Oss heeft zijn schoonvader om het leven gebracht omdat hij het ‘zo zielig’ vond om hem in het verpleeghuis te zien lijden. En weervisser Henk vecht voor het behouden van zijn ambacht. Dit zijn de verhalen die vrijdag gelezen moet hebben.

Marc K. (35) uit Oss zit zes maanden vast nadat hij afgelopen november zijn 79-jarige schoonvader hielp met sterven in een verpleeghuis in Deurne. De man legde tijdens een bezoek zijn hand op de neus en mond van zijn schoonvader, die toen overleed. De advocaat benadrukt dat K. geen kwaad in de zin had en medelijden voelde met de man in een 'mensonterende situatie', maar de rechtbank wijst voorlopige vrijlating af. De zaak wordt op 23 oktober inhoudelijk behandeld. Lees hier het hele verhaal.

Teun Cremers (20) uit Reusel maakt zich op voor het WK powerchair hockey in Finland, waar hij vanaf dinsdag strijdt om de wereldtitel. De jonge sporter kreeg als 8-jarige een elektrische sportrolstoel via Marktplaats en was meteen verkocht aan de sport. Na een blessure van de aanvoerder mag Teun nu mee naar het WK in plaats van als reserve op de bank te zitten. Check het hier.

Willem II-supporters mogen zaterdag toch naar de tweede finalewedstrijd van de play-offs in Volendam. De driehoek had eerder besloten dat Tilburgse fans niet welkom waren na ongeregeldheden bij een andere wedstrijd, maar dat besluit is teruggedraaid. Het uitvak kan worden gevuld met 400 supporters en de wedstrijd is vervroegd naar half vijf 's middags. Hier lees je er meer over.

Weervisser Henk van Schilt (65) uit Bergen op Zoom vecht om het eeuwenoude ambacht van weervissen te behouden. Ooit waren er tientallen vissersfamilies, nu is alleen zijn familie over. De traditionele vismethode staat onder druk door gebrek aan ansjovis in de Oosterschelde, maar vrijwilligers willen het unieke vakwerk doorgeven aan de volgende generatie. Lees zijn verhaal hier.

Eindhovenaar Gijs Sanders en zijn cameraman zijn vrijdagmiddag weer in Nederland na hun arrestatie op zee. De BNNVARA-journalist voer mee met de Global Sumud Flotilla naar Gaza toen de schepen door Israëlische autoriteiten werden onderschept. Sanders zei dat mede-opvarenden 'bont en blauw' werden geslagen en er zijn vier meldingen van verkrachting gedaan. De andere Brabanders landden vrijdag rond half zes op Schiphol. Lees hier het hele verhaal.