Cerisa werd opgepakt en zat urenlang geboeid op haar knieën: ‘Afschuwelijk’

Pieter Rambags en Cerisa van Kesteren die met de hulpvloot onderweg waren naar Gaza, zeggen afschuwelijke dingen te hebben meegemaakt nadat ze werden opgepakt door Israël. Van Kesteren moest urenlang geboeid op haar knieën zitten en Rambags moest met zestig anderen in een container slapen. Vrijdag rond half zes zijn de twee Brabanders op Schiphol geland.

Cerisa van Kesteren uit Cuijk werd dinsdag opgepakt toen ze met een vloot vol hulpgoederen op weg was naar Gaza. Israël onderschepte die op de Middellandse Zee.

In de aankomsthal op het vliegveld stonden tientallen mensen op hen te wachten. Ze hadden Palestijnse vlaggen bij zich, scandeerden leuzen en riepen in het Engels onder meer 'dood aan het Israëlische leger'.

Bij aankomst viel ze haar emotionele vader in de armen. Ze zei heel blij te zijn dat ze weer thuis is en dat haar familie haar stond op te wachten. Over haar ervaring met het Israëlische leger zei ze dat ze op een gegeven moment geen eten en geen drinken meer kreeg. "Ik heb zeker acht uur op mijn knieën gezeten aan een stuk door, met mijn handen achter de rug."

Psychologische hulp

"We hebben afschuwelijke dingen meegemaakt", zegt ook Pieter Rambags uit Goirle. Hij werd maandag al gearresteerd. Volgens hem is iedereen op het schip waarop hij meevoer mishandeld en moesten ze met zestig mensen slapen in een container.

De Eindhovense journalist Gijs Sanders en zijn cameraman van omroep BNNVARA, die ook deelnamen aan de hulpvloot, landden eerder vrijdag op Schiphol. Volgens hun werkgever gaat het naar omstandigheden goed met hen. Ze zijn in Istanbul medisch gecheckt. De omroep liet eerder al weten dat er psychologische hulp klaarstaat voor Sanders en zijn cameraman.

Schokkende beelden

Op X plaatste de Israëlische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir deze week beelden waarop leden van de vloot te zien die hardhandig worden behandeld. Ze worden aan hun haren getrokken en moeten geknield op de grond zitten. De extreemrechtse minister staat erbij te lachen, met een Israëlische vlag in zijn hand.

Premier Jetten noemde de behandeling van de gevangenen "mensonterend". Hij heeft de Israëlische president Herzog erop aangesproken. "Dit gaat alle perken te buiten", aldus de premier. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen.