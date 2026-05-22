Zwemleraar met kinderporno hoeft van rechter niet meer de cel in

Zwemleraar Edwin S. (45) uit Sint-Oedenrode, die thuis jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft niet meer de gevangenis in. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. S. heeft een pedofiele stoornis en persoonlijkheidsproblemen. Hij is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar en daarom vindt de rechter het belangrijker dat hij behandeld wordt.

Edwin S. werd begin november opgepakt voor het bezit van kinderporno. Hij maakte dat zelf niet, maar zocht wel jarenlang foto’s op internet. Op twaalf verschillende gegevensdragers van Edwin E. vond de politie 100.000 foto’s van naakte kinderen. Op 10.000 foto’s daarvan waren ook pornografische handelingen te zien.

De officier van justitie zei tijdens de zitting vorige week al behandeling belangrijker te vinden dan een celstraf. Die eiste daarom een celstraf van 5,5 maand, precies de tijd die S. al had uitgezeten in afwachting van de rechtszaak. De rechter gaat daarin mee. Omdat de man al een halfjaar in voorarrest zat, hoeft hij niet opnieuw de cel in. De rechter legt de zwemleraar wel een pakket aan maatregelen op waar hij zich aan moet houden.

Drie jaar lang strenge voorwaarden

Zo moet S. drie jaar lang onder toezicht van de reclassering meewerken aan een behandeling gericht op zijn psychische en seksuele problematiek. Daarnaast legt de rechter strenge voorwaarden op aan zijn internetgebruik.

Zo moet hij digitale omgevingen vermijden waarin over seks wordt gepraat met minderjarigen. Ook mag hij geen versleutelprogramma’s gebruiken of een VPN om zijn identiteit te verhullen. En tijdens onaangekondigde huisbezoeken moet hij zijn wachtwoorden afstaan, zodat de reclassering kan controleren of hij zich aan deze voorwaarden houdt.

Gaat hij opnieuw de fout in, dan geldt een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Die straf is iets lichter dan justitie eiste, vanwege de persoonlijke omstandigheden en de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte.