Milieuinspecteurs aangevallen, bekogeld, geïntimideerd en betast door groep

Milieu-inspecteurs uit de regio Oss zijn twee weken geleden in natuurgebied Lithse Ham in Lith aangevallen, bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Dat werd vrijdagnacht bekendgemaakt. De politie kwam met meerdere eenheden naar het natuurgebied en heeft met de handhavers de vier grootste lastpakken aangehouden.

De natuurhandhavers kwamen de groep op het spoor nadat ze bij het natuurgebied een hoop geschreeuw hoorden en vuur zagen. Een groep van elf verstoorde daar de openbare orde en rust en maakte zich volgens de handhavers schuldig aan meerdere strafbare feiten. Toen ze de groep aanspraken, besloot een vrouw meerdere mannelijke handhavers in hun billen en kruis te knijpen.

Met veel moeite lukte het de natuurhandhavers uiteindelijk om alle verdachten te identificeren en kregen deze elf lastpakken meerdere processen-verbaal. Ze kregen te horen dat ze weg moesten gaan, maar daar werd niet naar geluisterd.

"De groep vond het nodig om te gaan provoceren, intimideren en uit te dagen", laten de natuurhandhavers weten op Instagram. "Wij zagen dat heel de groep richting onze dienstvoertuigen liep, portieren openden en erin klommen."

Toen de handhavers hen daaruit haalden, viel de groep de handhavers aan. "Meerdere collega's zijn hierbij geslagen. Wij kregen van alles naar ons toegeslingerd, van barbecues tot tassen." De handhavers hadden hun wapenstok en pepperspray nodig om de situatie onder controle te krijgen. Ze liepen volgens een woordvoerder geen blijvende verwondingen op. 'Alleen wat rode plekken."

De politie moest met meerdere eenheden ingrijpen. Nadat samen met de handhavers de vier grootste lastpakken werden aangehouden, keerde de rust terug. De officier van justitie gaat bepalen welke straf deze vier gaan krijgen.