Dit festival schrapt camping om tickets goedkoop te houden

Ze worden al jaren gezien als dé afsluiter van het festivalseizoen, maar dit jaar zal FestyLand er net wat anders uitzien. Het festival heeft bekendgemaakt dat de camping wordt geschrapt. "Het is niet een keuze die we zomaar maken", legt woordvoerder Geertje van Zoggel uit.

Rik Claessen Geschreven door

Het festivalseizoen is nog maar net begonnen en over het einde ervan nadenken is voor veel festivalgangers nog niet aan de orde. Dat hoeft ook niet, want al jaren staat vast: het festivalseizoen wordt afgesloten met FestyLand in Volkel. Het festival gaat er dit jaar alleen anders uitzien, maakte de organisatie bekend. "De camping is jarenlang een groot onderdeel geweest van Festyland, het was dan ook geen makkelijke keuze om dit jaar geen camping aan te bieden", legt Van Zoggel uit.

Kosten niet naar verhouding

Hoewel de camping volgens de organisatie altijd een belangrijk onderdeel is geweest van het festival, komt de beslissing niet uit de lucht vallen. "We ervaarden al een aantal jaren dat de kosten niet naar verhouding zijn", vertelt de woordvoerder. Door de stijgende kosten om de camping draaiende te houden, zou een campingticket duurder worden dan een festivalticket. "FestyLand wil de kosten zo goedkoop en toegankelijk mogelijk houden voor iedereen", zegt Van Zoggel. En dus werd de knoop doorgehakt: dit jaar geen camping. Voor wie nog één keer los wil gaan voordat het werkende leven weer écht gaat beginnen, zal ergens anders dus een slaapplek moeten regelen. "Mensen die al een campingticket hebben gekocht, krijgen automatisch hun geld terug", stelt Van Zoggel gerust. Voor de mensen die door dit besluit niet meer naar FestyLand willen komen, heeft de woordvoerder een oproep: "Stuur ons een mailtje." 'Meer spektakel'

De camping wordt geschrapt, maar krijgen de bezoekers er nog iets anders voor terug? "We gaan investeren in méér spektakel", belooft de organisatie. "Voorgaande jaren was het best een versplinterde festivalervaring, met veel kleine gebieden rondom de main stage. Dat is dit jaar anders. Het zal dit jaar veel meer om het hoofdpodium draaien."