Acteur Sahil Amar Aïssa belde zelf met castingbureau voor 'normale' rol

Sahil Amar Aïssa wil de stereotyperingen van Marokkanen uit de wereld helpen. Daarom schreef de Roosendaalse acteur en presentator samen met Shariff Nasr de nieuwe NPO-serie Mocros. Die is sinds begin deze maand te zien op NPO Start.

Vaak worden Marokkaanse acteurs voor films en series gevraagd voor standaard rollen. Die van bijvoorbeeld pizzabezorger of crimineel. Ook Sahil heeft hier last van, zo vertelde hij in de Omroep Brabant-talkshow VRIJDAG. "Heel vaak zelfs. Toen ik begon met acteren, zo rond 2011, kreeg ik oprecht om de dag de vraag of ik een tasjesdief wilde spelen. Of een drugsdealer." De acteur ging daar nooit op in. Dit is voor hem een principekwestie. "Hier is al genoeg focus op", vindt hij. "Terwijl het maar één procent van de Marokkaanse Nederlanders is die daarmee bezig is. Die andere 99 procent zien we niet in de films terug." Sahil wijst op de grote Marokkaanse gemeenschap in onze provincie. "Iedereen hier kent wel Marokkanen, maar niemand kent waarschijnlijk de Marokkaan zoals je die vaak op tv ziet. Niemand kent die wapenhandelaar, die cokedealer.. Maar wel die leuke buurman, je collega of de Marokkaan van de garage."

Sahil Amar Aissa als Souf (in het midden) in de BNNVARA-serie 'Mocros' (foto: Marwan Magroun).

Daarom besloot Amar Aïssa zelf maar eens een castingbureau te bellen. "Ik zei: hey, ik zou ook best een keer een patiënt willen spelen in de komische dramaserie Dokter Tinus ofzo. Of een getuige in politieserie Flikken Maastricht, in plaats van de verdachte." Maar heel enthousiast werd niet op die suggestie gereageerd. "Ik heb weleens een normale rol gehad hoor, maar voor die rollen werd ik slechts heel weinig gevraagd. Daar kun je niet van leven." Bekijk hieronder de trailer van de serie:

