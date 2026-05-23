Navigatie overslaan
Ontdek

Hockeysters Den Bosch spelen gelijk tegen Amsterdam in eerste finale

Vandaag om 14:41 • Aangepast vandaag om 14:58
Hockeysters Amsterdam en Den Bosch spelen gelijk in eerste finale (afbeelding: Orange Pictures)
Hockeysters Amsterdam en Den Bosch spelen gelijk in eerste finale (afbeelding: Orange Pictures)

De eerste finale van de play-offs om de landstitel tussen de hockeysters van Amsterdam en Den Bosch heeft zaterdagmiddag geen winnaar opgeleverd. De Bosschenaren namen het op tegen de Amsterdammers In het Wagener Stadion in Amstelveen en speelden 2-2. 

Profielfoto van Rik Claessen
Geschreven door
Rik Claessen

Amsterdam leidde halverwege met 1-0 door een doelpunt van Katerina Langedijk, die in de 24e minuut van dichtbij kon scoren na een voorzet van Felice Albers. Joosje Burg bracht titelverdediger Den Bosch in de 45e minuut uit een strafcorner langszij.

Na een groene kaart voor Emma Reijnen profiteerde Amsterdam via Fay van der Elst direct van de overtalsituatie. Opnieuw kwam de assist op naam van Albers. Romee Joosten bepaalde uit een strafcorner kort voor tijd de eindstand op 2-2.

24e landstitel?
Dat de Bosschenaren wederom in de finale staan is gezien de ploeghistorie niet verrassend is, want in de 27 keer dat de dames van Den Bosch play-offs speelden, haalden ze 25 keer de finale.

De volgende wedstrijd is maandag in Den Bosch. Daar hebben de Bossche hockeysters wat te bewijzen: de ploeg won al 23 keer de landstitel. Amsterdam won de titel slechts vier keer eerder. 

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.