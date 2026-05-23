Hockeysters Den Bosch spelen gelijk tegen Amsterdam in eerste finale

De eerste finale van de play-offs om de landstitel tussen de hockeysters van Amsterdam en Den Bosch heeft zaterdagmiddag geen winnaar opgeleverd. De Bosschenaren namen het op tegen de Amsterdammers In het Wagener Stadion in Amstelveen en speelden 2-2.

Amsterdam leidde halverwege met 1-0 door een doelpunt van Katerina Langedijk, die in de 24e minuut van dichtbij kon scoren na een voorzet van Felice Albers. Joosje Burg bracht titelverdediger Den Bosch in de 45e minuut uit een strafcorner langszij.

Na een groene kaart voor Emma Reijnen profiteerde Amsterdam via Fay van der Elst direct van de overtalsituatie. Opnieuw kwam de assist op naam van Albers. Romee Joosten bepaalde uit een strafcorner kort voor tijd de eindstand op 2-2.

24e landstitel?

Dat de Bosschenaren wederom in de finale staan is gezien de ploeghistorie niet verrassend is, want in de 27 keer dat de dames van Den Bosch play-offs speelden, haalden ze 25 keer de finale.



De volgende wedstrijd is maandag in Den Bosch. Daar hebben de Bossche hockeysters wat te bewijzen: de ploeg won al 23 keer de landstitel. Amsterdam won de titel slechts vier keer eerder.