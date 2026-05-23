Droomstart voor nieuwe strandtent aan de Galderse Meren: 'Perfecte timing'

De thermometer tikte zaterdagmiddag de 31 graden aan. Ideale omstandigheden om naar het strand te gaan dus. Aan de Galderse Meren was dat goed te merken. De pas afgelopen maandag geopende strandtent Blue Point beleefde gelijk een topdag. "Perfecte timing", zegt mede-eigenaar Steven Smeelen.

Enigszins beschaamd moet de Bredase Wanda toegeven dat ze nog nooit aan de Galderse Meren was geweest. Toen ze hoorde van de nieuwe strandtent besloot ze samen met vriendin Geertje en hun kinderen langs te komen. "Dit gaan we veel vaker doen. Dit is een gat in de markt."

Zaterdag is het druk op het strand. Een combinatie van tropische temperaturen en een lang pinksterweekend zorgt voor veel bezoekers. Wie niet beter weet, zou denken dat de deze week geopende strandtent al jaren aan de Galderse Meren staat. Stijlvol houten exterieur, een bescheiden terras met uitzicht op het water van de populaire plas.

Proef met tijdelijk strandpaviljoen

Vorig jaar augustus presenteerde de gemeente Breda het plan voor betere voorzieningen aan de recreatieplas. "De Galderse Meren zijn een plek waar veel mensen plezier aan beleven; van gezinnen tot sporters en mensen die rust zoeken. Daar willen we als gemeente goed op inspelen", schreef Jeroen Bruijns, wethouder openbare ruimte destijds.

Naast de strandtent, die in een proef van de gemeente de komende zeven jaar mag bewijzen bestaansrecht te hebben, zijn er ook gloednieuwe toiletgebouwen geplaatst.

Mede-eigenaar Steven Smeelen van Blue Point had eigenlijk in april zijn zaak al willen openen, maar de verbouwing liep wat vertraging op. Waar vroeger regelmatig een frietkar verscheen voor strandbezoekers langs de Galderse Meren, richt hij zich vooral op gezonde maaltijden. "Maar we verkopen natuurlijk ook gewoon friet."

Sportieve uitdagingen

Naast een hapje eten kunnen bezoekers ook terecht voor sportieve uitdagingen. "Wij willen een plek creëren waar mensen niet alleen iets kunnen eten of drinken, maar ook actief bezig kunnen zijn. Van suppen tot beachvolleybal, van gezonde wraps tot goede koffie." Smeelens zakenpartner Bram Walgraeve van activiteitenbureau Ride Along is verantwoordelijk voor de recreatie. "Vanochtend hadden we hier al een bubbleball-activiteit op het water."

Blue Point is dagelijks open vanaf 8.30 uur in de ochtend, en niet alleen bij goed weer geopend. Ook bij mindere weersomstandigheden is er volgens Smeelen genoeg te doen. "Er komen hier altijd wel mensen, die gaan wandelen met de hond en dan hier een lekker bakje koffie kunnen doen."