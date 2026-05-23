Brand tussen twee huizen in Schijndel, slachtoffer ademt rook in

Tussen twee huizen aan de Begoniastraat in Schijndel is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Bij deze brand heeft een man rook ingeademd. Het slachtoffer is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Voor zover bekend is er verder niemand gewond geraakt.

De brandweer kreeg rond iets voor half zes melding van een buitenbrand. Er zou vuur zijn bij een schutting, waarna het oversloeg naar kliko's en tuinmeubelen.

Bij aankomst bleek de brand ernstiger dan gedacht, daarom schaalde de brandweer snel op. Door de snelle inzet was kreeg de brandweer het vuur onder controle.