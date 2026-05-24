Drie generaties Peels op Jazz in Duketown: 'Ik stop ermee als ik dood ga'

Het komt niet vaak voor: drie generaties uit één familie op hetzelfde podium. In stadscafé De Basiliek in Den Bosch gebeurde het zaterdagavond, waar opa, zoon en kleinzoon Peels optraden tijdens Jazz in Duketown.

"Ze krijgen me nog niet klein, hoor. Ik moet vanavond gewoon weer spelen,” zegt de 89-jarige pianist Jan Peels lachend. Jazz is al zijn hele leven zijn passie, en stoppen is voorlopig geen optie. “Ik stop ermee als ik dood ga."

Van vader op zoon

Al zo’n veertig jaar speelt Peels samen met zijn zoon, die ook Jan Peels heet. "Ik heb hem helemaal opgeleid. Het zit in de genen bij de familie Peels", vertelt hij trots. "Ik heb het erin geschopt, hij kwam er niet onderuit." Hij vertelt dat Jan de muziekschool heeft gedaan en erg goed noten kan lezen. "Dat kan ik niet, ik doe het meer op gevoel."

Voor Jan Peels jr. (62) begon het misschien een beetje onder dwang. "Het was even verplicht om thuis te repeteren, maar dat ging snel over", blikt hij terug. “Andere jongens hadden een krantenwijk en ik zat ’s avonds met mijn vader muziek te maken. Dat was eigenlijk fantastisch." Hij speelt niet net zoals zijn vader de piano, maar de saxofoon.

Derde generatie

Dat vader en zoon dit jaar hun veertigste Jazz in Duketown samen vieren, maakt het extra bijzonder. En nu is er dus ook een derde generatie bij gekomen. Kleinzoon Juul maakt zijn tweede optreden op het festival en treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa, die wel op de piano speelt. "Ik ben ermee opgegroeid, dus het zit er gewoon in", zegt Juul (19). "Anders had ik hier niet gestaan." Hij hoopt dat zijn opa trots is. "Maar ik denk het wel."

Voor opa Jan is het vooral genieten om zijn kleinzoon te zien spelen, terwijl het stokje langzaam wordt doorgegeven. "Misschien mag ik straks niet meer meedoen" grapt hij. De muzikale lijn in de familie stopt in elk geval niet: een andere kleinzoon speelt ook saxofoon, al is dat nog in een carnavalsorkest. "Hij moet ergens beginnen, haha." Eén ding is duidelijk: de naam Peels blijft voorlopig nog wel even doorklinken op het podium.