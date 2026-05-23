Grote politiecontrole op Stadhuisplein in Veghel

Gisteren om 22:21 • Aangepast gisteren om 22:46
Foto: Jordi de Bruijn/SQ Vision

De politie houdt zaterdagavond op het Stadhuisplein tegenover het gemeentehuis in Veghel een grote controle. Daarbij worden weggebruikers gecontroleerd op onder andere alcohol- en drugsgebruik.

De controle is groots opgezet met veel agenten en meerdere mobiele units waarin de politie ademanalyses en andere controles kan uitvoeren. Naast alcohol en drugs wordt er ook gekeken naar APK-eisen en geluidsoverlast. 

De controle zal waarschijnlijk de hele avond duren. In Erp, naast Veghel, zijn dit weekend de festivals Harmony of Hardcore en 7th Sunday Festival waardoor het extra druk is op de weg. 

