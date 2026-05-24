Coach van Rico Verhoeven: 'Grote schande dat arbiter gevecht stopte'

Trainer Dennis Krauweel had geen goed woord over voor de scheidsrechter bij het gevecht tussen zijn pupil Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk. "Het is een grote schande dat hij het gevecht heeft gestopt", zei hij vlak na het boeiende gevecht om de wereldtitel van de prestigieuze boksbond WBC naast de piramiden van Gizeh. "Dit had echt nooit mogen gebeuren."

Een verbaasde, maar ook woedende Krauweel stormde de ring in en ging verhaal halen bij de scheidsrechter. "Maar ik heb geen bevredigend antwoord gekregen. Dat kan ook niet, want hij had ze aan de laatste ronde moeten laten beginnen", meende hij.

Krauweel had het gevoel dat Verhoeven voorstond voordat hij neerging. "Ze wilden echt niet dat een kickbokser hier wereldkampioen boksen ging worden. Dat voelde ik aan alles. Het was een mooie stoot van Usyk en je zag dat hij meer ervaring heeft als bokser toen Rico en hij vermoeid raakten. Maar zo had hij niet mogen winnen."

"Ik vond dat Rico nog scherp was na die uppercut", legde Krauweel uit. "Hij keek me recht in de ogen aan. Hij wist precies waar hij was. Hij was niet aangeslagen in de zin dat hij totaal weg was. Hij had nog zeker een ronde gekund. Dit is echt een dieptepunt voor het boksen."

Verhoeven veroverde veertien wereldtitels als kickbokser voordat hij vorig jaar in het boksen een nieuwe uitdaging vond. "Ik ben hartstikke trots dat Rico heeft laten zien dat hij ook heel goed kan boksen. Ga er maar aanstaan tegen Usyk die de afgelopen jaren iedereen heeft verslagen. Er is geen bokser die tegen Rico wil kickboksen hoor. Als Rico iets wil in de vechtsport, dan kan hij dat. Ook als hij 37 jaar is. Ik zie hem ook grote wedstrijden in de UFC winnen als hij daarvoor gaat. Kickboksers zijn mentaal heel sterk."