Massale vechtpartij in centrum Breda: gegooid met terrasstoelen en flessen

Een 31-jarige Belg is zaterdagavond aangehouden na een grote vechtpartij op de Grote Markt in Breda. Hierbij waren zo'n veertig mensen betrokken. Er werd gegooid met terrasstoelen, glazen, kaarsen en wijnflessen.

Redactie Geschreven door

De ongeregeldheden braken rond kwart over tien 's avonds uit. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.