Massale vechtpartij in centrum Breda: gegooid met terrasstoelen en flessen

Vandaag om 11:14 • Aangepast vandaag om 11:58
Onrust in het centrum van Breda zaterdagavond.

Een 31-jarige Belg is zaterdagavond aangehouden na een grote vechtpartij op de Grote Markt in Breda. Hierbij waren zo'n veertig mensen betrokken. Er werd gegooid met terrasstoelen, glazen, kaarsen en wijnflessen. 

De ongeregeldheden braken rond kwart over tien 's avonds uit.  De aanleiding is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. 

De aangehouden Belg wordt door de politie als verdachte en als slachtoffer aangemerkt.

De politie vraagt getuigen en mensen die foto's of camerabeelden hebben van de vechtpartij zich te melden. 

