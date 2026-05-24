Kinderen vinden dode man tijdens voetbalkamp

Vijf kinderen die deelnamen aan een voetbalkamp in Rijen deden zaterdagavond een schrikwekkende ontdekking tijdens een bosspel. Ze vonden een overleden man. De kinderen zijn opgevangen door hun ouders en de hulpdiensten.

Tijdens een bosspel zaterdagavond tegenover de sportvelden deed een aantal kinderen een vreselijke ontdekking. "De kinderen moesten zich verstoppen voor ouders en kwamen daarbij op plekken waar normaal gesproken niemand komt." Daar vonden ze rond halftien een overleden man.

"De meeste kinderen hebben er gelukkig niets van meegekregen," vertelt een woordvoerder van het voetbalkamp op het terrein van VV Rijen. Het kamp wordt elk jaar georganiseerd door vrijwilligers. Zo'n negentig kinderen verbleven van vrijdagavond tot zondagmiddag twaalf uur op het sportterrein en deden daar mee aan allerlei activiteiten.

De kinderen waarschuwden een begeleidster waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Politie en brandweer kwamen te plaatse. De inzet van de brandweer was nodig omdat de man zich op zo'n afgelegen plek bevond. Daar werd geconstateerd dat de man er al een tijdje lag. De politie sluit een misdrijf uit.

Kamp met goed gevoel afsluiten

De betrokken kinderen in de leeftijd van 7 tot 9 jaar oud werden opgevangen op het terrein van de voetbalclub. Ouders werden ingeseind en kwamen naar het park. "Een van de kinderen moest huilen." Een geneeskundig officier van dienst (OVD-G) van de ambulancedienst sprak uitvoerig met de kinderen. "Dat gaf al veel rust voor de kinderen."

Het avondprogramma moest ietwat aangepast worden omdat de oudere groepen vanwege het politieonderzoek niet meer het bos in konden. "Dat is goed gegaan, we hebben het programma een beetje omgegooid, waardoor de meeste kinderen niets mee hebben gekregen van het voorval."

Uiteindelijk zijn alle kinderen die de overleden man hebben gezien blijven slapen op het kamp. "Wij vinden het belangrijk dat ze het kamp op een positieve manier kunnen afsluiten." Er is slachtofferhulp ingeschakeld voor het geval de kinderen in een later stadium met vragen zitten.

De ouders van de overige kinderen zijn via een mail op de hoogte gebracht van het incident.