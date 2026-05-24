Grote evacuatie van gevangenen na brand in PI Vught

Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is afgelopen zaterdagavond geëvacueerd. Er was een brand ontstaan in een wasruimte. Dat had grote gevolgen. Er werden 132 gedetineerden van een reguliere gevangenisvleugel geëvacueerd. Ze zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht.

Hoe de brand in de wasruimte is ontstaan, is nog niet duidelijk, maar de gevolgen waren groot voor de reguliere gevangenisvleugel. De brand kon geblust worden door de brandweer. Daardoor ontstond forse wateroverlast. Het bleek daarom niet veilig om alle 162 gevangenen in hun cel te laten. Voor 132 gevangenen moest een ander onderkomen, buiten de PI Vught gevonden worden.

Flinke klus

Medewerkers van de gevangenis zijn heel de nacht bezig geweest om de gedetineerden te verplaatsen. Rond zeven uur zondagochtend zijn de laatste gevangenen naar een andere gevangenis buiten Vught gebracht.

Voor zover bekend is de evacuatie goed verlopen en heeft het niet tot verdere problemen geleid. Vestigingsdirecteur Carla Wijnhoven spreekt van een megaklus in het pinksterweekend. "Er is door iedereen kneiterhard gewerkt. Door de collega's in Vught, in andere inrichtingen en door de Dienst Vervoer en Ondersteuning. De betrokken gedetineerden waren vol begrip en hebben uitstekend meegewerkt. Ik ben ontzettend trots op iedereen en blij met de fijne en professionele samenwerking."

De operatie duurde heel de avond en nacht. De brand is door de brandweer geblust. Het is nog niet te zeggen hoe groot de waterschade is en nog onduidelijk wanneer de gevangenen terug kunnen naar hun cel in Vught.