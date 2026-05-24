Brons voor beachvolleybalster Emi van Driel op de Filipijnen

De Bredace beachvolleybalster Emi van Driel heeft zondag, samen met haar dubbelpartner Mila Konink, brons gewonnen op het Challenge-toernooi in Nuvali op de Filipijnen.

Het duo was in de strijd om de derde plaats te sterk voor Valentyna Davidova en Anhelina Chmil uit Oekraïne. Het werd 22-20 en 21-18.

Het is voor het eerst dat de 25-jarige Van Driel en de 20-jarige Konink, die sinds kort een team vormen, een medaille veroveren op een Challenge-toernooi. Tot nu toe kwamen zij niet verder dan de kwartfinale.