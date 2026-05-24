Brons voor beachvolleybalster Emi van Driel op de Filipijnen

Vandaag om 12:19
Beachvolleybalster Emi van Driel (voorgrond) in actie (foto: OrangePictures).

De Bredace beachvolleybalster Emi van Driel heeft zondag, samen met haar dubbelpartner Mila Konink, brons gewonnen op het Challenge-toernooi in Nuvali op de Filipijnen. 

Peter de Bekker

Het duo was in de strijd om de derde plaats te sterk voor Valentyna Davidova en Anhelina Chmil uit Oekraïne. Het werd 22-20 en 21-18.

Het is voor het eerst dat de 25-jarige Van Driel en de 20-jarige Konink, die sinds kort een team vormen, een medaille veroveren op een Challenge-toernooi. Tot nu toe kwamen zij niet verder dan de kwartfinale.

