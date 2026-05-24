Elise was 'even helemaal alleen' met Harry Styles: 'Hij zei 'Brgabant'

Helemaal vooraan staan bij je favoriete artiest is natuurlijk al fantastisch, maar dat de wereldberoemde zanger Harry Styles dan ook nog een praatje met je maakt is 'te bizar voor woorden'. Het overkwam Elise van Helderen (21) uit Dongen. Vervolgens probeerde de zanger te zeggen waar Elise vandaan komt:'Brgabant?' "Hij had wel een harde G", lacht Elise nu.

Rik Claessen

De aandacht trekken van een superster, hoe doe je dat? Een dag eerder vierde Elise met haar vrienden haar verjaardag. "Dat was een diner in het thema van Styles' nieuwste album. Een vriendin grapte dat ik een bord met tekst erop mee moest nemen naar het concert."

Op het bord stond ''Kiss all the time, 21 occasionally', een woordspeling op de naam van Harry Styles nieuwste album. Toen de zanger tijdens het concert een paar keer langs kwam lopen, greep Elise haar kans. "Ik hield het bord heel hoog boven me. Toen begon hij tegen me te praten. Ik dacht: wat is hier aan de hand?"

Elise is een van de duizenden fans die tussen 16 mei en 5 juni naar de Amsterdam reist om haar idool Harry Styles te zien optreden. De Britse zanger, eerder lid van One Direction, treedt daar namelijk tien avonden op. Hoewel Elise Harry al eens eerder heeft zien optreden, zal ze het concert van zaterdagavond niet snel vergeten. "Het was heel bijzonder, alsof we even alleen met zijn tweeën waren", vertelt Elise, nog altijd onder de indruk. Helemaal bijzonder: Elise vierde die avond haar verjaardag. "Een bijzonder verjaardagscadeau was het zeker."

"Hij had wel een harde G, maar hij deed zijn best."