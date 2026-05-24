Elise was 'even helemaal alleen' met Harry Styles: 'Hij zei 'Brgabant'
Helemaal vooraan staan bij je favoriete artiest is natuurlijk al fantastisch, maar dat de wereldberoemde zanger Harry Styles dan ook nog een praatje met je maakt is 'te bizar voor woorden'. Het overkwam Elise van Helderen (21) uit Dongen. Vervolgens probeerde de zanger te zeggen waar Elise vandaan komt:'Brgabant?' "Hij had wel een harde G", lacht Elise nu.
De aandacht trekken van een superster, hoe doe je dat? Een dag eerder vierde Elise met haar vrienden haar verjaardag. "Dat was een diner in het thema van Styles' nieuwste album. Een vriendin grapte dat ik een bord met tekst erop mee moest nemen naar het concert."
"Alsof we even met zijn tweeën waren."
Op het bord stond ''Kiss all the time, 21 occasionally', een woordspeling op de naam van Harry Styles nieuwste album. Toen de zanger tijdens het concert een paar keer langs kwam lopen, greep Elise haar kans. "Ik hield het bord heel hoog boven me. Toen begon hij tegen me te praten. Ik dacht: wat is hier aan de hand?"
Elise is een van de duizenden fans die tussen 16 mei en 5 juni naar de Amsterdam reist om haar idool Harry Styles te zien optreden. De Britse zanger, eerder lid van One Direction, treedt daar namelijk tien avonden op. Hoewel Elise Harry al eens eerder heeft zien optreden, zal ze het concert van zaterdagavond niet snel vergeten.
"Het was heel bijzonder, alsof we even alleen met zijn tweeën waren", vertelt Elise, nog altijd onder de indruk. Helemaal bijzonder: Elise vierde die avond haar verjaardag. "Een bijzonder verjaardagscadeau was het zeker."
"Hij had wel een harde G, maar hij deed zijn best."
Dat haar idool tegen haar staat te praten, dringt niet helemaal tot haar door. Het oorverdovende gegil van haar vriendinnen houdt haar weer bij de les. "Het was een heel normaal gesprek. Hij vroeg met wie ik was."
De twee hebben het zelfs zo gezellig dat Elise haar verjaardagsfoto's laat zien. En zo staat de wereldberoemde zanger voor een bomvolle arena Elise's verjaardagskiekjes te bekijken. "Toen vroeg hij waar ik vandaan kom. Ik dacht: ik kan wel 'Nederland' zeggen, maar ik zeg gewoon waar ik écht vandaan kom." En zo roept ze 'Brabant', waarop de zanger het herhaald: 'Brgabant', zegt hij houterig. "Hij zei Brabant met een g ertussen. Hij had wel een harde G, maar hij deed zijn best", lacht Elise.
De uitspraak van Harry leidde tot hard gegil en gejoel in de ArenA. "Volgens mij waren er veel andere mensen uit Brabant bij het concert", concludeert Elise. Of de zanger echt een beeld heeft van de provincie, weet Elise niet. Ze weet wel hoe ze Brabant zou willen uitleggen aan Harry: "Ik zou hem meenemen naar de Efteling. Of een worstenbroodje geven", glundert ze.