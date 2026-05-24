Granaat gevonden in een paardenverblijf in Overloon

Een man heeft zaterdagmiddag een granaat gevonden in zijn paardenverblijf aan de Vlagberg in Overloon. Hij zag rook en daarop heeft hij met een riek de grond omgewoeld. Toen zag hij de granaat liggen en heeft hij de hulpdiensten ingeschakeld.

De brandweer heeft het explosief in een emmer met zand gedaan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komt ter plaatse om de granaat mee te nemen en op een daarvoor bestemde locatie te vernietigen. Het gaat waarschijnlijk om een fosforgranaat.

De paarden en bewoners zijn niet gewond geraakt. Ze staan op veilige afstand tot de granaat weg is.