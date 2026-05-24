Man en vrouw raken gewond door val met scooter in Breda

Vandaag om 19:45 • Aangepast vandaag om 19:56
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink
Een man en een vrouw op een scooter zijn zondag gewond geraakt bij een ongeluk op de kruising van de Zandoogjes en de Argusvlinder in Breda. De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur in de avond. De twee slachtoffers zaten samen op de scooter toen ze vielen. Hoe het ongeluk is gebeurd, is nog niet duidelijk. Omstanders schoten de twee te hulp. 

Meerdere ambulances kwamen ter plaatse en de politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. 

