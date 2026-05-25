Snelheidsduivels trekken zich niets aan van wegwerkzaamheden A4 Dinteloord

Negen automobilisten moesten zondagnacht op de A4 bij Dinteloord hun rijbewijs inleveren bij de politie. Daar hield de politie een snelheidscontrole.

De snelheidscontrole vond plaats vanwege een geluidswal die daar geplaatst wordt. Vanwege die werkzaamheden is de vluchtstrook afgesloten en is een vangrail geplaatst.

Aan beide kanten van de weg is een bord geplaatst waarop te lezen is dat de snelheid is teruggebracht naar 90 kilometer per uur.

Maar deze negen bestuurders trokken zich daar niets van aan. Ze reden allemaal minstens 50 kilometer per uur te hard. Een reed na correctie zelfs 84 kilometer per uur harder dan de maximumsnelheid.