Motorcrosser Herlings wint Grand Prix in Frankrijk

Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Frankrijk in de MXGP gewonnen. De 31-jarige Hondacoureur uit Oploo bleef in de tweede manche op het circuit Lacapelle-Marival zijn Belgische concurrent Lucas Coenen voor.

De 19-jarige Belg had de eerste manche voor Herlings gewonnen en eindigde in de tweede manche als tweede. Beide coureurs haalden daarmee 50 punten, maar met de zege in de tweede manche pakt Herlings zijn 115e GP-zege.

Kay de Wolf werd vierde in de GP-uitslag na een vierde en vijfde plaats. In het WK-klassement staat Herlings tweede met 284 punten. Coenen leidt met 286 punten.