Leon van der Zanden brak met pinkstergemeente: 'Dat vier ik met Pinksteren'

Leon van der Zanden is een succesvolle cabaretier en televisiemaker, maar in zijn jeugd leefde hij in het strenge keurslijf van de pinkstergemeente. Nu wil de geboren Helmonder bewustzijn creëren rond deze strenge 'sekte', zoals hij de geloofsgemeenschap noemt. "Met Pinksteren vier ik mijn bevrijding van de pinkstergemeente", grapt hij na een aangrijpende post op Facebook.

"Toen ik acht was, ging ik op zondag met mijn moeder mee naar de kerk", vertelt Leon. "In heb begin vond ik het heel leuk, want er waren veel vriendjes en het was een heel sociaal gebeuren. Ik ging naar de kleine zondagsschool, later naar de grote zondagsschool - er zit een heel systeem in." Voor Leon werd het als tiener een stuk heftiger, met rebellie en seksuele gevoelens die loskomen. "Je moet belijden, in een groep vertellen welke gedachten je allemaal hebt gehad, er is niets privé, je moet alles vertellen. En ook buiten de kerk was je nooit helemaal alleen. God en ook de duivel keken mee. Er was nooit iets alleen van jou. Maar daar had ik juist heel veel behoefte aan."

Van zijn 8e tot zijn 16e hoorde Leon dagelijks dat hij zondig was en dat de duivel loerde op kansen om in hem te komen, zo schrijft hij op Facebook. "Slechte gevoelens, aan blote vrouwen denken of te veel omgaan met niet-gelovigen zijn ingangen van Satan. En die angst zat diep. Zelfs nu ik het woord Satan typ, knijpt mijn hart nog even samen."

De jonge Leon ging na de scheiding van zijn ouders met zijn moeder naar de kerk van de pinkstergemeente. Vader had dat tot die tijd tegengehouden. "Om de week was ik een weekend bij hem en hij liet me vrij. Hij kraakte het niet af, maar hij vroeg me wel of dit bij mij paste, of ik dat wel wilde. Hij speelde daarin een grote rol." Maar ook de school speelde mee in het loskomen van de pinkstergemeente. "Ik ging naar het VWO, waar we geschiedenis kregen en biologie. Die werden in de kerk nooit besproken, want die strookten niet met hun visie."

De Pinksterbeweging is ontstaan aan het begin van de 20ste eeuw binnen de protestantse kerk en is wereldwijd een van de snelst groeiende christelijke stromingen. Er wordt nadruk gelegd op de persoonlijke, emotionele geloofsbeleving en de directe leiding van de Heilige Geest in het dagelijks leven. Centraal staan de noodzaak tot bekering, een activistische levensstijl, de nadruk op Jezus’ kruisdood en een vrij letterlijke interpretatie van de Bijbel. De kerkdiensten zijn vaak uitbundig, modern en informeel. Er wordt veel gezongen en muziek speelt een grote centrale rol in het aanbidden van God.

Op een gegeven moment liet de oudere zus van Leon zich wederdopen. "Dat maakte veel indruk op mij. Mijn vader was erbij en het was heel mooi. Tegelijkertijd bekroop mij de twijfel of ik dat zelf ook wilde. Ik voelde dat ik dat niet zeker wist."

"Ik had het gevoel onderdrukt te zijn, dat er iets in mij niet mocht zijn. Dat was verschrikkelijk", vertelt hij nu. "Ik wilde mezelf zijn. Met Pinksteren komt dat naar boven. Mijn dochtertje is nu elf en vroeg mij wat we met Pinksteren vieren dus ik begon te vertellen over de Heilige Geest, dat die in je komt en dat je begeestert kunt raken. Dat was een mooie aanleiding om erover te posten. Want ik voel me bevrijd en dat komt met Pinksteren naar boven. Hoewel Leon in zijn cabaretshows al eerder over zijn jeugd bij de pinkstergemeente sprak, maakt de post op Facebook veel los. "Ik krijg veel reacties van mensen die eruit zijn en het fijn vinden om te lezen. Het geeft erkenning en herkenning. Maar ik wil niet prediken of iemand bekeren, ik deel het voor mezelf. Het was mooi geweest als ik dit op die leeftijd had kunnen lezen."

De grote ommekeer kwam toen Leon een oorbelletje wilde dragen. "Ik was daar al een jaar mee bezig en ik wist, als ik dat doe, daar komt gedoe van." Zo'n daad van verzet zou het gesprek wel op gang brengen, verwachtte hij als 16-jarige. Nou, dat deed het zeker. Leon werd de toegang tot de kerk geweigerd, hij mocht niet binnen. "Toen kwam mijn moeder voor mij op. Staande voor de kerkdeur zei ze: 'dit is mijn zoon en hij gaat nu naar binnen'. Dat was heel mooi, dat ze zo voor me opkwam." De pinkstergemeente zei hij uiteindelijk op zijn 16e vaarwel. Geloven doet hij niet meer en tóch kwam het goed. "Ik ben niet meer bang en ik voel enorm veel liefde."