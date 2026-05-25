Politie stopt automobilist na vijf keer rijden met ongeldig rijbewijs

Een automobilist is vrijdagmiddag aangehouden nadat hij voor de vijfde keer werd betrapt op autorijden terwijl hij geen geldig rijbewijs heeft. Dat maakt de politie Markdal in Breda maandagmiddag bekend na een grote politiecontrole.

De onverbeterlijke automobilist bleek daarnaast onder invloed van drugs, hij heeft nog een groot bedrag aan bekeuringen openstaan en heeft een schuld bij de belastingdienst.

Tijdens de controle op het Chasséveld werden die vrijdag dertig bekeuringen uitgeschreven, vanwege onder meer het rijden zonder gordel, het vasthouden van een telefoon tijdens het autorijden en geluidsoverlast.

Vier bestuurders bleken onder invloed van drugs. Naast softdrugs namen de agenten ook een mes in beslag.