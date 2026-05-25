Hoge benzineprijs houdt deze oldtimers niet tegen: 'Het is niet anders'

Honderden oldtimers verzamelen maandag in het centrum van Liempde. Daar werd voor de 27e keer de Brabantse Oldtimerdag georganiseerd. Ondanks de hoge prijs aan de pomp twijfelen de bestuurders van de klassiekers geen moment om toch met de benzineslurpers te rijden. "Maar eigenlijk is het niet leuk meer", bekent een van de bestuurders.

Het is nog vroeg als de eerste oldtimers het dorpje inrijden. Met temperaturen rond de 27 graden nog voor het middaguur zijn vooral de bestuurders van cabrio's gezegend. "Ik heb er zin in", vertelt René Kuipers. Hij komt het plein oprijden in een witte cabriolet. "Ik heb deze auto al dertig jaar, maar het blijft lekker om met het dak open rond te rijden." Al zit er wel een kostenplaatje aan de nostalgie verbonden. "Ja, ik heb net getankt voor 2,75 euro. Ik zei nog tegen mijn vrouw dat ik blij ben dat ik normaal met een elektrische auto rijd. Maar goed, als je rustig rijdt valt het wel mee. Het is niet anders", vult hij aan. "Het is eigenlijk niet leuk meer, maar goed", vertelt weer een andere bestuurder. Een mening die zo'n beetje alle bestuurders van de oude klassiekers met elkaar delen. "De benzine is duur, maar we rijden er ook niet zoveel mee. Het is puur hobby", vertelt Jos van Genugten. Hij is de eigenaar van wellicht de oudste auto van de dag. "Het is een Peugot uit 1905. We hebben het zelf altijd onderhouden en gerestaureerd. Dat scheelt weer in kosten."

René Kuipers met zijn cabriolet (foto: Tom Berkers).

Naast oude auto's en tractoren rijden er ook klassieke brommers mee. "Dit is een Puch MV 50", vertelt Adrie van Zuijlen. Met zijn brommer, geheel in Amerikaanse stijl, rijdt hij mee in de stoet. "Ik heb deze helemaal zelf opgeknapt. Ik heb er zelf een Amerikaanse vlag op gemaakt." Die vlag betekent voor hem de vrijheid die je tegemoet gaat in het leven. "En zo in groepsverband samen optrekken, dat is hartstikke leuk. Het nostalgische gevoel komt dan weer boven. Dat heeft iets met de leeftijd te maken. Herinneringen van vroeger komen weer terug. Een midlife crisis? Die hebben we al lang gehad. Wij zitten al aan de vierde", zegt hij met een lach. "Peace man."

Adrie van Zuijlen op zijn Amerikaanse brommer (foto: Tom Berkers).

De pracht en praal wordt maar al te graag geshowd aan het publiek. Ook Piet van der Poel geniet zichtbaar. "Ja, deze is van mij", vertelt hij trots bij zijn oude tractor. "Het is een Fendt Farmer 2D uit 1970. Een oudje. Ik heb hem helemaal zelf opgeknapt. Dan moet je hem ook gebruiken ook." Hij is lid van een zogenaamde dorsclub. "Wij oogsten nog graan op de ouderwetse manier. Deze trekker drijft de pers en de ploeg aan. Hij is dus nog regelmatig in gebruik. Vandaag is het vooral leuk om met veel bekenden een mooie rit te maken met heel veel oude tractoren. En het weer, dat is ook nog eens goed."

Piet van der Poel bij zijn oude tractor (foto: Tom Berkers).

En net voordat ze het dorp gaan verlaten krijgen de ruim 250 oldtimers nog een 'zegen' mee van Jan van de Wiel. "Vroeger, toen men nog gelovig was, was de zegen van de heer belangrijk om een goeie rit te kunnen maken. Maar tegenwoordig is het puur nostalgie", weet die. Zijn 'wijwater' komt gewoon uit de kraan. Met een een emmertje en een borstel probeert hij de deelnemers flink te pakken te krijgen. "Hoe meer ze wegkruipen, hoe meer zegen dat ze krijgen", lacht hij. "Ik heb veel water, dus ik kan er flink tegenaan."

De zegen gegeven door Jan van de Wiel (foto: Tom Berkers).