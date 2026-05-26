Barbecuetips: 'veel groente, fingerfood en maak vooral alles op'

Met temperaturen die al dagen oplopen richting (en deze dinsdag zelfs boven) 30 graden is het ultiem barbecueweer. Wat zijn de trends en kun je nog aankomen met een gasbarbecue? Barbecue-expert Wim Vink uit Son en Breugel kent de trends: "Fingerfood om te delen."

Dat de voorzitter van de World BBQ Association een grote liefde voelt voor alles wat met barbecue te maken heeft, wordt meteen duidelijk. Vink steekt direct van wal en vertelt tip na tip. "Om te beginnen moet je het vlees een halfuur van tevoren uit de koelkast halen", dicteert hij. "Mensen zijn bang om vlees in de zon te laten liggen. Dat moet ook niet, maar het moet wel op temperatuur komen. Dan is het veel lekkerder." "De trend is om meer groente op de barbecue te leggen. Alle roerbakgroenten kunnen erop. Denk aan paprika, courgette, aubergine, ui, maar ook asperges. Die zijn in het seizoen, dus dat is extra lekker nu."

Geen aluminium bakje

Belangrijk is om die groente niet in zo'n aluminium bakje te leggen met van die gaatjes erin, die je in de supermarkt koopt. "Nee, dat is helemaal niet goed", roept Vink. "Die bakjes worden veel te heet en kunnen smelten. Dan komen er gassen vrij die je niet bij je eten wilt." "We leren steeds meer", gaat hij verder. "Beter is om groente in een gietijzeren pan te leggen. Een terracotta (oven)schaal is ook goed. Alles wat in de oven mag, kan ook op de barbecue. En met een houten plankje eronder kan het zo op tafel", belooft Vink. Ecolighter is het nieuwe aanmaakblokje

Als we het dan toch over veiligheid hebben: spiritus en aanmaakblokjes moeten meteen in de ban. "De Ecolighter is het nieuwste om je barbecue veilig aan te maken. Ze zien eruit als waxinelichtjes, van zaagsel met een lontje. Je hebt er maar één nodig en het werkt heel goed." Als je geen grote tuin hebt, maar toch lekker wilt grillen, adviseert Vink een plancha. Dat is een elektrische grillplaat, die zelfs veilig is om op een balkon te gebruiken. "In Frankrijk zie ik ze overal op de balkons", vertelt Vink. "Ze hebben ze ook op een grote voet, met een grote ring eromheen die heel heet wordt. Als je een kleine tuin hebt en echt vuur wilt, kan dat ook."

