Twee kinderen zwaargewond bij ongeluk met barbecue

Vandaag om 13:26 • Aangepast vandaag om 16:35

Twee kinderen zijn maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk met een barbecue. Dat gebeurde tijdens een barbecue van de Augustinusparochie aan het Belgiëplein in Breda. De kinderen zijn gewond aan hun gezicht en armen en zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Redactie

Er zijn ook twee volwassenen lichtgewond geraakt. Zij hebben verwondingen aan hun armen en handen. Hulpdiensten rukten massaal uit. Vier ambulances kwamen naar de plaats van het ongeluk. Er werd ook een traumahelikopter ingezet. 

De barbecue volgde op een viering die maandagochtend werd gehouden. De barbecue is na het ongeluk afgelast, zo laat de priester aan Omroep Brabant weten.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
